Армия и оружие
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в ДонбассеГазета.Ru18:33
Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".
Газета.Ru18:33
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