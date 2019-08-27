Малый разведывательный корабль военно-морских сил (ВМС) Украины «Переяслав» заходил в зону учений Черноморского флота России. Об этом заявил начальник штаба командования украинских ВМС по евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

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