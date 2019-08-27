Армия и оружие
RT на русскомНа Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону учений Черноморского флота России, заявил замглавы штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
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На Украине рассказали о заходе разведывательного корабля в зону российских учений
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