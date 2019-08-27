Армия и оружие
RT на русскомНа Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону учений Черноморского флота России, заявил замглавы штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
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Коммерсантъ 09:02
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На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
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Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ
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Смартфон Realme XT с 64-Мп камерой появился на официальном рендере
На официальном рендере появился смартфон Realme XT, который получит камеру на 64 Мп.
Актуальные Новости 06:28
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Хавбек «Зенита» отправится на матчи с Бразилией и Венесуэлой
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
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Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании перейти именно в «Барселону»
RT на русском 10:56
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия вчера в 17:18
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Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов
Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
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В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.
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Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих
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