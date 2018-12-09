Армия и оружие
На Украине заявили о возможности создать свое ядерное оружие
На Украине заявили о возможности создать свое ядерное оружиеLenta.ru20:51
У Украины есть все возможности, интеллектуальные и организационные, чтобы создать собственное ядерное оружие, заявил бывший представитель миссии страны при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук. По его мнению, найти деньги на это — не проблема, передает «Обозреватель».
Lenta.ru20:51
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Армия и оружие
Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем
У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.
Обновлено в 19:14
Армия и оружие
Как российские пограничники работают в Керченском проливе
В Керченском проливе все в рамках международных морских правил. Если у российских пограничников нет замечаний - судно продолжает свой путь.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
Великобритания решила усилить военное присутствие в Эстонии
Обновлено в 19:31
Армия и оружие
В ВСУ заявили, что не принимали миномет «Молот» на вооружение
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Военные ЗВО освободили 500 «мирных жителей» в ходе «гумоперации»
Военные ЗВО освободили более 500 «мирных жителей» в ходе операции по освобождению от боевиков населенного пункта невоенными методами в Ленинградской области.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие
Российские системы ПВО вытесняют США и их союзников из Сирии
В случае с Сирией, никто США, коалицию или Израиль не приглашал для борьбы с вооруженными террористическими образованиями.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
«Бригада будущего» Украины получит советские танки
Новое соединение пехоты было создано в Военно-морских силах Украины, которое в скором времени можно будет называть «бригадой будущего», заявил её командир, полковник украинской армии Николай Палас.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать
Командиры ВСУ стали расстреливать боцов, отказывающихся от участия в гражданской войне в Донбассе.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
Армия обороны Израиля: боевиков остановили предупредительным огнем
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
В США испугались «уязвимости» между Россией и Белоруссией
Сувалкский коридор представляет собой сухопутную линию длиной около 100 километров на границе между Польшей и Литвой, которая могла бы соединить Калининградскую область и Белоруссию.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Шойгу поздравил с вековым юбилеем Общевойсковую академию ВС РФ
Сегодня, 8 декабря, в Центральном академическом театре Российской армии состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию 100-летнего юбилея со дня образования Общевойсковой академии ВС РФ.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
В Идлибе неизвестные убили полевого командира «Джебхат Ан-Нусры»
По данным информационного портала Al Masdar News, на этот раз жертвой провокации оказался один из полевых командиров террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам», которую возглавляют главари «Джебхат Ан-Нусры»11.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о потерях в Донбассе
Ранее командование ВСУ пожаловалось на активную работу снайперов ополчения.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен наводчик-оператор ВСУ
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Часы патриотического воспитания проведены с военнослужащими российской военной базы в Таджикистане
В 431-м военном госпитале российской военной базы в Таджикистане проведен час патриотического воспитания, беседу провел председатель Совета ветеранов соединения А.Р. Рахманов.
Обновлено в 10:25