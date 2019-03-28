На Украине заявили о создании электромагнитного оружияТАСС 06:46

с чего всё началось

"Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - отметили в компании.

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

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