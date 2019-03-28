Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружияТАСС 06:46
"Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - отметили в компании.
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с чего всё началось
«Такой тип вооружений использует только энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не имеет летального воздействия на людей, однако способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами», - сообщает пресс-служба компании «Спецтехноэкспорт», которая входит в состав ГК «Укроборонпром».ТК Звезда07:28
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