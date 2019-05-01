Политика

На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономикуИзвестия 00:35

Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».
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На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику

Известия00:35

В Киеве заявили о разрушительном влиянии мовы и вышиванок на экономику

РЕН ТВ01:52

Мову и вышиванки назвали главными разрушителями Украины

News.ru01:41

Украинский экс-дипломат рассказал о влиянии вышиванок и мовы на экономику

Life.ru02:01

Украинский экс-дипломат рассказал, как из-за вышиванок разрушается промышленность страны

Московский Комсомолец00:27

Украинский экс-дипломат рассказал о разрушительном влиянии вышиванок и мовы

РИА Новостивчера в 23:58

Дипломат назвал разрушительным влияние вышиванок и мовы на экономику Украины

Народные новости01:58
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Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Авто

Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport

По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Театры

Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера

Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено вчера в 16:12
Политика

Мадуро ответил на слова Помпео о его планах покинуть Венесуэлу

Обновлено в 00:36
Происшествия

Стала известна причина пожара в магазине автомасел под Пятигорском

Обновлено вчера в 13:18
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено вчера в 14:06
Экономика

Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии

Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций.
Обновлено 29 апреля в 08:07
Экономика

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии

Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия

Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ

Обновлено вчера в 22:06
Политика

Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями

Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес

Сергей Захаров пережил тюрьму и клиническую смерть: какие тайны скрывал «бархатный баритон» СССР

Обновлено в 01:00
Энергетика

Минэнерго обсудило с Венгрией и Словакией возобновление транзита нефти

30 апреля Минэнерго РФ провело переговоры с нефтетранспортными компаниями Венгрии и Словакии о возобновлении транзита российской нефти через южную ветку нефтепровода "Дружба".
Обновлено вчера в 14:34
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено вчера в 09:54
Культура

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Обновлено вчера в 19:53
Общество

В Британии оценили первых красавиц Росгвардии

Другой читатель под ником Malthus отметил, что красавицы Росгвардии "выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги".
Обновлено в 01:21
Политика

Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия

В Ленинградской области сотрудники ДПС задержали пьяного тракториста

В Ленинградской области 30 апреля сотрудники ДПС задержали пьяного тракториста.
Обновлено вчера в 23:28
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру

Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине

Обновлено в 01:55
Экономика

Квартальный чистый убыток «Аэрофлота» увеличился почти вдвое

Обновлено вчера в 09:01
Политика

Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии

Лукашенко постановил освободить Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии в соответствии со статьей 84 Конституции за совершение проступков, дискредитирующих звание, указано в соответствующем указе за подписью главы республики, опубликованном на национальном правовом портале.
Обновлено вчера в 18:01
Авто

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 10:27
Авто

Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России

Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
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