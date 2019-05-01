Политика
На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономикуИзвестия 00:35
Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».
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Украинский экс-дипломат рассказал, как из-за вышиванок разрушается промышленность страны
Московский Комсомолец00:27
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В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
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Минэнерго обсудило с Венгрией и Словакией возобновление транзита нефти
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Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
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Другой читатель под ником Malthus отметил, что красавицы Росгвардии "выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги".
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Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
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Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
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