Политика
На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономикуИзвестия 00:35
Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».
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Украинский экс-дипломат рассказал, как из-за вышиванок разрушается промышленность страны
Московский Комсомолец00:27
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Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
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Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
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