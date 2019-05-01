Политика

На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономикуИзвестия 00:35

Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».
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На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику

Известия00:35

Экс-дипломат рассказал о разрушительных последствиях украинизации

iReactor00:31

Вышиванки и мова разрушили промышленность Украины - киевский политолог

Царьград00:10

Украинский экс-дипломат рассказал, как из-за вышиванок разрушается промышленность страны

Московский Комсомолец00:27

Украинский экс-дипломат рассказал о разрушительном влиянии вышиванок и мовы

РИА Новостивчера в 23:58
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Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Обновлено вчера в 09:18
Происшествия

Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье

Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.
Обновлено в 00:48
Спорт

Все требования WADA по восстановлению в правах РУСАДА выполнены

РУСАДА была дисквалифицирована в 2015 году. Тремя годами позже WADA решило восстановить агентство в правах при условии передачи допинг-проб.
Обновлено вчера в 19:04
Шоу-бизнес

Янина Студилина сильно похудела

Подписчики сравнили артистку с героиней сериала «Спасатели Малибу» и подчеркнули, что на отдыхе она заметно похудела.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено вчера в 14:06
Политика

Лукашенко уволил заместителя госсекретаря СБ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности замгоссекретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина.
Обновлено вчера в 17:33
Хоккей

Сборная России сыграет матч со шведами на Чешских играх

Первый матч на Чешских играх сборная России проведет против команды Швеции.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".
Обновлено вчера в 13:29
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Культура

Режиссер Павел Чухрай госпитализирован в тяжелом состоянии

Режиссер Павел Чухрай госпитализирован в кардиореанимацию. Состояние 72-летнего кинематографиста оценивается как тяжелое.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании

Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено вчера в 19:25
Политика

Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.
Обновлено вчера в 09:48
Армия и оружие

Раскрыт размер ядерного арсенала США

Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Общество

Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Обновлено вчера в 10:48
Футбол

Абель Эрнандес: «Желание остаться в ЦСКА есть»

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес ответил на вопрос, останется ли он в армейском клубе на следующий сезон.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:43
Здоровье

Какие признаки говорят о проблемах работы кишечника, рассказали медики

Медики рассказали, что о проблемах работы кишечника говорят такие признаки, как вздутие живота и диарея, сопровождающаяся рвотой, спазмами и повышенной температурой.
Обновлено вчера в 07:59
Наука

В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов

Обновлено вчера в 13:23
Политика

Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией

Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Футбол

Акинфеев поделился мнением о вратарях сборной России

Экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о вратарях национальной команды.
Обновлено вчера в 15:32
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая сравнила дочь Алсу с Кристиной Орбакайте

Гурцкая напомнила: в свое время в похожей ситуации оказалась и дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, которой пришлось в течение многих лет тяжело работать, чтобы стать самодостаточным артистом и заслужить доверие и любовь зрителей.
Обновлено вчера в 09:05
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Хоккей

«Коламбус» повел в серии с «Бостоном», Бобровский отразил 36 бросков

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, отразивший 36 бросков из 37, был признан первой звездой встречи.
Обновлено в 00:30
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить не делать этого.
Обновлено вчера в 18:12
Авто

Новый Renault Kwid 2020 засветился на первых шпионских фото

Накануне индийские СМИ опубликовали шпионские фото одной из этих новинок – хэтчбека Kwid 2020 модельного года, дизайн которого был скопирован с недавно дебютировавшего в Китае электрического Kwid EV.
Обновлено вчера в 03:52
Политика

Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США

Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие

США заявили о потере превосходства в космосе из-за России

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что превосходство США в космосе быстро идет на убыль из-за России и КНР.
Обновлено вчера в 23:15
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