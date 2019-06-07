На Украине заявили о прямой зависимости Киева от МосквыГазета.Ru вчера в 22:26

с чего всё началось

Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что Украина полностью зависит от связей с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в настоящее время Киев не может отказаться от связей с Москвой.

На Украине заявили о прямой зависимости Киева от Москвы

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