Политика
На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры
На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лаврыГазета.Ru18:08
Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, иконы могли пропасть из лавры до 2003 года.
Газета.Ru18:08
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Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре. Да, мы делали эти сверки. С другой стороны, не надо говорить, что уже что-то там вывезено. Эти потери могли быть в прежние времена, еще до 2003 года.
— Евгений Нищук, украинский актёрНТВ 16:15
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