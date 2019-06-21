Политика
На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с ПутинымRT на русском вчера в 22:25
Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Политика
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Обновлено вчера в 13:59
Политика
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Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
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День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено вчера в 07:10
Наука
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Наука
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Обновлено 19 июня в 12:43
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Лидеры Евросоюза не избрали нового главу Еврокомиссии
Члены Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
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Обновлено вчера в 21:54
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Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства
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В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
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Обновлено вчера в 05:19
Экономика
ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана
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Обновлено вчера в 14:47
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Военные ДНР понесли потери в результате новых ударов Вооруженных Украины в Донбассе.
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Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности.
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Политика
Мост через реку Лена в Якутии позволит сэкономить миллиарды рублей
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Обновлено вчера в 08:41
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В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks
Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.
Обновлено вчера в 22:04