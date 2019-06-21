На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с ПутинымRT на русском вчера в 22:25

Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

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