Энергетика
На Украине опустели газовые хранилищаDixiNews 05:57
«Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины констатировал дефицит газа в стране, близкий к критическому. В хранилищах осталось только 152 млн. кубометров газа при ежемесячной потребности в 240.
Читать в источнике
Оценить208
с чего всё началось
Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.РБКвчера в 21:19
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине предупредили о риске чрезвычайной ситуации в энергетике
Rambler News Service21 июня в 09:33
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:55, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:52
Наука
Механизм «чихания» растений ускоряет распространение инфекции
Между народная группа ученых опубликовала результаты исследования, в которых говорится, как растения «помогают» в распространении вирусов и инфекций.
Обновлено 20 июня в 06:25
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Политика
Президент Грузии осудила запрет Путина на посещение страны россиянами
Как передает Euronews, президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила такое решение своего российского коллеги, призвав решать политические проблемы без ущерба для туристического бизнеса.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Посмотрите, как в Киеве прошел ЛГБТ-парад «Марш равенства»
23 июня в центре Киева прошел «Марш равенства КиевПрайд 2019» в поддержку ЛГБТ-сообщества, который в общей сложности длился около 40 минут, пишет украинское издание «Страна».
Обновлено в 06:18
Политика
ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата
РБК сравнил оценки ООН с действующим демографическим прогнозом Росстата от декабря 2018 года и обнаружил, что практически по всем параметрам прогноз ООН гораздо пессимистичнее.
Обновлено в 17:00
Экономика
Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Экономика
Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше
Разработан проект Федерального закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год.
Обновлено в 18:33
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Происшествия
МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.
Обновлено в 17:53
Интернет
Telegram позволит пользователям передавать права на каналы
Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.
Обновлено в 14:46
Футбол
Аргентина избежала провала на Кубке Америки
Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 17:18
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Политика
«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»
Обновлено в 15:28
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика
В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера
В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, сообщили организаторы митинга.
Обновлено в 11:42
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Футбол
Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме
На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.
Обновлено в 16:43
Игры
SuperData: Fortnite принесла создателям $203 млн за май
Epic Games заработала на Fortnite $203 млн за май 2019 года. Об этом говорится в отчете сервиса SuperData Research.
Обновлено в 09:15
Гаджеты
Как это возможно. Почему смартфоны могут иметь эффективную площадь дисплея более 100%
Недавно Ice Universe сообщил, что в ближайшее время нас ждут смартфоны, эффективная площадь дисплеев которых превысит 100%.
Обновлено в 02:32
Футбол
Тибо Куртуа: «Игрокам уровня Мбаппе всегда будут рады в „Реале“»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал информацию о возможном переходе в команду форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Обновлено в 17:35
Общество
Уехавшие в Грузию сыграть свадьбу россияне не смогли вернуться
Пара из Челябинска улетела в Грузию, чтобы сыграть свадьбу, и теперь не может вернуться на родину из-за отмены авиасообщения между двумя странами.
Обновлено в 15:09