На Украине опустели газовые хранилищаDixiNews 05:57

с чего всё началось

«Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины констатировал дефицит газа в стране, близкий к критическому. В хранилищах осталось только 152 млн. кубометров газа при ежемесячной потребности в 240.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Политика В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.

Экономика В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.

Наука Механизм «чихания» растений ускоряет распространение инфекции Между народная группа ученых опубликовала результаты исследования, в которых говорится, как растения «помогают» в распространении вирусов и инфекций.

Общество Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.

Политика Президент Грузии осудила запрет Путина на посещение страны россиянами Как передает Euronews, президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила такое решение своего российского коллеги, призвав решать политические проблемы без ущерба для туристического бизнеса.

Происшествия Посмотрите, как в Киеве прошел ЛГБТ-парад «Марш равенства» 23 июня в центре Киева прошел «Марш равенства КиевПрайд 2019» в поддержку ЛГБТ-сообщества, который в общей сложности длился около 40 минут, пишет украинское издание «Страна».

Политика ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата РБК сравнил оценки ООН с действующим демографическим прогнозом Росстата от декабря 2018 года и обнаружил, что практически по всем параметрам прогноз ООН гораздо пессимистичнее.

Экономика Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.

Происшествия В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Происшествия МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.

Интернет Telegram позволит пользователям передавать права на каналы Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.

Футбол Аргентина избежала провала на Кубке Америки Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Политика В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, сообщили организаторы митинга.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.

Общество В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.

Футбол Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.

Игры SuperData: Fortnite принесла создателям $203 млн за май Epic Games заработала на Fortnite $203 млн за май 2019 года. Об этом говорится в отчете сервиса SuperData Research.

Гаджеты Как это возможно. Почему смартфоны могут иметь эффективную площадь дисплея более 100% Недавно Ice Universe сообщил, что в ближайшее время нас ждут смартфоны, эффективная площадь дисплеев которых превысит 100%.