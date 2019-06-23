На Украине заявили о критическом дефиците газаГазета.Ru 18:51

"Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в своих хранилищах. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, в настоящее время в хранилищах компании находится 152 млн кубометров газа.

На Украине заявили о критическом дефиците газа

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