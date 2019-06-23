Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газаLenta.ru 21:47

Компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците топлива. Об этом сообщается на сайте компании. Сейчас в подземных хранилищах находится 152 миллиона кубометров газа.
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Украинцев предупредили о критической нехватке газа

URA.Ru20:34

В «Укртрансгазе» сообщили о критическом дефиците газа

РИА Новости18:21

В украинской компании заявили о критическом дефиците газа

Известия20:55

«Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в своих хранилищах

Эхо Москвы20:07

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Газета.Ru18:51

«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах

РБК21:19

«Укртрансгаз» задолжал поставщикам более $ 150 млн

Евразия Daily20 июня в 09:07
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Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Футбол

В «Зените» рассказали о будущем Кокорина

Обновлено в 20:12
Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
Обновлено в 21:37
Здоровье

Порядка 500 тысяч ставропольцев пройдут диспансеризацию

Минздрав Ставрополья запланировал диспансеризацию почти 500 тысяч человек. Она коснётся всех, кто достиг совершеннолетия.
Обновлено вчера в 08:58
Политика

В Грузии прокомментировали решение России о запрете авиасообщения

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что в Тбилиси изучают решение о запрете авиасообщения.
Обновлено в 09:54
Единоборства

Бой тяжеловесов на турнире UFC закончился за 9 секунд

В предварительном карде шоу состоялся бой тяжеловесов. В октагоне сошлись Жаирзиньо Розенстрайк и Аллен Краудер.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в Сокольниках выплатят компенсацию

Обновлено в 10:29
Политика

В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»

Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Культура

Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

Обновлено в 10:30
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Политика

Бутиной сократили тюремный срок

Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Автоспорт

Себастьян Феттель: Mercedes далеко впереди

Себастьян Феттель неудачно провёл квалификацию Гран При Франции, показав только седьмое время.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Экономика

Стоимость новых кораблей для ВМС Канады выросла на 10 млрд долларов

Строительство новых 15 военных кораблей для ВМС Канады обойдется дороже на 10−14 млрд канадских долларов, заявил зампредседателя канадского парламента по вопросам бюджета Ив Жиру, передает Radio-Canada.
Обновлено вчера в 20:40
Общество

Группа пожилых японок из Осаки сочинила рэп-посвящение саммиту G20

Обновлено в 05:52
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Транспорт

Почти 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 19:45
Политика

7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому

Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.
Обновлено в 21:33
Происшествия

В США пикап врезался в колонну мотоциклистов, погибло семь человек

В американском штате Нью-Гемпшир водитель пикапа Dodge 2500 влетел на большой скорости в колонну мотоциклистов, которые ехали по дороге в противоположном направлении, передаёт телеканал CNN.
Обновлено в 15:04
Авто

Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом

Защитная шторка на лобовом стекле защищает салон от попадания ультрафиолетовых лучей, тем самым помогая сохранить прохладу в салоне автомобиля, даже если он припаркован не в тени.
Обновлено в 01:26
Политика

Трамп решил отложить массовую депортацию мигрантов

Американский президент Дональд Трамп решил отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из США на две недели.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»

Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Гаджеты

OPPO выпустит производительный смартфон Find Y

Обновлено в 09:58
Космос

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено в 20:16
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено в 09:58
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