На Украине заявили о критическом дефиците газаLenta.ru 21:47

Компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците топлива. Об этом сообщается на сайте компании. Сейчас в подземных хранилищах находится 152 миллиона кубометров газа.

На Украине заявили о критическом дефиците газа

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