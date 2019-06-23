Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газаLenta.ru 21:47
Компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците топлива. Об этом сообщается на сайте компании. Сейчас в подземных хранилищах находится 152 миллиона кубометров газа.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:58, Ашберн
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Футбол
В «Зените» рассказали о будущем Кокорина
Обновлено в 20:12
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault
Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
Обновлено в 21:37
Здоровье
Порядка 500 тысяч ставропольцев пройдут диспансеризацию
Минздрав Ставрополья запланировал диспансеризацию почти 500 тысяч человек. Она коснётся всех, кто достиг совершеннолетия.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
В Грузии прокомментировали решение России о запрете авиасообщения
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что в Тбилиси изучают решение о запрете авиасообщения.
Обновлено в 09:54
Единоборства
Бой тяжеловесов на турнире UFC закончился за 9 секунд
В предварительном карде шоу состоялся бой тяжеловесов. В октагоне сошлись Жаирзиньо Розенстрайк и Аллен Краудер.
Обновлено в 18:14
Политика
В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Политика
Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией
Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Политика
Бутиной сократили тюремный срок
Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Автоспорт
Себастьян Феттель: Mercedes далеко впереди
Себастьян Феттель неудачно провёл квалификацию Гран При Франции, показав только седьмое время.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Экономика
Стоимость новых кораблей для ВМС Канады выросла на 10 млрд долларов
Строительство новых 15 военных кораблей для ВМС Канады обойдется дороже на 10−14 млрд канадских долларов, заявил зампредседателя канадского парламента по вопросам бюджета Ив Жиру, передает Radio-Canada.
Обновлено вчера в 20:40
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Транспорт
Почти 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 19:45
Политика
7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому
Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.
Обновлено в 21:33
Происшествия
В США пикап врезался в колонну мотоциклистов, погибло семь человек
В американском штате Нью-Гемпшир водитель пикапа Dodge 2500 влетел на большой скорости в колонну мотоциклистов, которые ехали по дороге в противоположном направлении, передаёт телеканал CNN.
Обновлено в 15:04
Авто
Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом
Защитная шторка на лобовом стекле защищает салон от попадания ультрафиолетовых лучей, тем самым помогая сохранить прохладу в салоне автомобиля, даже если он припаркован не в тени.
Обновлено в 01:26
Политика
Трамп решил отложить массовую депортацию мигрантов
Американский президент Дональд Трамп решил отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из США на две недели.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Гаджеты
OPPO выпустит производительный смартфон Find Y
Обновлено в 09:58
Космос
NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе
Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено в 20:16
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено в 09:58