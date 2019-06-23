На Украине заявили о критическом дефиците газаRT на русском 02:44

с чего всё началось

На Украине зафиксирован критический дефицит газа. Как заявил оператор газотранспортной системы (ГТС) страны «Укртрансгаз», в хранилищах находится 152 млн кубометров топлива, тогда как ежемесячная потребность государства — 240 млн кубометров.

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Происшествия Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.

Футбол Аргентинский игрок «Зенита» может вернуться на родину Хавбек петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони может вернуться на родину, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион» 75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации.

Армия и оружие Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.

Путешествия Определены самые популярные летом автобусные маршруты Переезд из Москвы в Керчь переместился с десятой на 17 строчку в списке самых популярных, а Москва—Евпатория - опустился с девятого места на 51.

Шоу-бизнес Алибасов выпал из инвалидного кресла на ток-шоу Малахова Восстанавливающийся после отравления жидкостью для очистки труб «Крот» Бари Алибасов стал героем шоу Малахова «Привет, Андрей!» – в студию музыкального продюсера вывезли в инвалидном кресле.

Происшествия Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тыс. участников Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тысячи участников, передает УНИАН. Как отмечается, в центре Киева проходит "Марш равенства".

Общество Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.

Политика Президент Грузии вступилась за туристов из России Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за сохранение потока туристов из России.

Общество Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.

Гаджеты Началось производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000 Компания Zhaoxin Semiconductor анонсировала 16-нанометровый восьмиядерный процессор Zhaoxin KX-6000 в прошлом году.

Армия и оружие National Interest предупредил о риске ядерной войны Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.

Политика Georgian Airways нашла способ обойти запрет на полеты в Россию Российский Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в России с 8 июля.

Шоу-бизнес Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.

Единоборства Боец UFC нокаутировал соперника за девять секунд Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Europe. Голландский тяжеловес победил соперника за девять секунд.

Политика В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.

Финансы Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.

Армия и оружие ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ Воздушно-космические силы России получили два новейших вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.