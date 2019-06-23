Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газаRT на русском 02:44

На Украине зафиксирован критический дефицит газа. Как заявил оператор газотранспортной системы (ГТС) страны «Укртрансгаз», в хранилищах находится 152 млн кубометров топлива, тогда как ежемесячная потребность государства — 240 млн кубометров.
Читать в источнике
с чего всё началось
Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится
 в сообщении компании.
РБКвчера в 21:19

Подробнее о событии

В украинской компании заявили о критическом дефиците газа

Известиявчера в 20:55

На Украине заявили о критическом дефиците газа

RT на русском02:44

«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах

РБКвчера в 21:19

Компания «Укртрансгаз» предупредила власти о дефиците газа в хранилищах

Эхо Москвы03:30

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Газета.Ruвчера в 18:51

На Украине заявили о критическом дефиците газа

РИА Новостивчера в 18:21

На Украине предупредили о риске чрезвычайной ситуации в энергетике

Rambler News Service21 июня в 09:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:47, Вашингтон
Политика

Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии

Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.
Обновлено вчера в 23:14
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол

«Барселона» хочет подписать и Гризманна, и Неймара

«Барселона» намерена этим летом подписать и Антуана Гризманна, и Неймара, сообщает издание Sport.
Обновлено вчера в 11:05
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 01:14
Авто

Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ

Эксперты назвали самые популярные иномарки, которые продаются на вторичном рынке в РФ.
Обновлено в 01:09
Энергетика

Что за новый налог требует ввести Чубайс?

«Анатолий Чубайс мотивировал своё предложение тем, что в ЕС введены дополнительные пошлины на импортируемые товары, в производстве которых превышаются нормы выброса углекислого газа.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала милое фото сына-дзюдоиста

Несколько минут назад Собчак опубликовала новое фото сына.
Обновлено вчера в 07:26
Шоу-бизнес

Бари Алибасов записал первое видеообращение после выписки

Обновлено вчера в 11:15
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану

Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Футбол

«Торпедо» Игнашевича разгромило старейшую команду мира

«Торпедо» обыграло английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Футбол

Торрес объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший нападающий "Атлетико", "Ливерпуля", "Челси" и сборной Испании Фернандо Торрес объяснил, почему принял решение об окончании карьеры.
Обновлено в 02:25
Политика

«Марш равенства» в Киеве: у Зеленского срочно обратились к полиции

Обновлено в 03:31
Происшествия

В Приморском крае в ДТП с автобусом погиб один человек

В Приморском крае в городе Партизанск в результате столкновения легковой машиной и автобуса погиб один человек, ещё восемь пострадали.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено вчера в 18:42
Общество

Полиция Петербурга ждет провокаций на «Алых парусах»

Сообщается о наличии у правоохранителей информации о возможных провокациях с целью дестабилизировать общественный порядок.
Обновлено в 02:49
Общество

Смотровые площадки с биноклями появились в Петербурге

Смотровые площадки с биноклями появились на Университетской набережной и стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
Обновлено 21 июня в 23:14
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Авто

На аукционе продадут один из трёх кемперов Porsche

В городе Монтерей, Калифорния, на аукционе Mecum планируется продажа одного из трёх когда-либо выпущенных экземпляров фургона Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска Эксклюзивный кемпер Porsche весьма похож на старинный автобус компании Volkswagen.
Обновлено в 02:37
Политика

При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара

Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.
Обновлено в 03:27
Общество

По всей России пройдут акции против политических репрессий

В одиннадцати городах России пройдут акции против политических репрессий.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников

Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено вчера в 07:45
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца

Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Политика

Россияне массово сдают билеты в Грузию

Российские авиакомпании, выполняющие полеты в Грузию, фиксируют массовую сдачу авиабилетов на данном направлении.
Обновлено вчера в 08:39
Технологии

В тюрьмах США запретили учебники по программированию

Руководство американского штата Орегон запретило заключенным, отбывающим наказание на территории штата, читать литературу по программированию.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное