На Украине заявили о критическом дефиците газаRT на русском 02:44

с чего всё началось

На Украине зафиксирован критический дефицит газа. Как заявил оператор газотранспортной системы (ГТС) страны «Укртрансгаз», в хранилищах находится 152 млн кубометров топлива, тогда как ежемесячная потребность государства — 240 млн кубометров.

На Украине заявили о критическом дефиците газа

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