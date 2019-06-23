На Украине заявили о критическом дефиците газаRT на русском 02:44

с чего всё началось

На Украине зафиксирован критический дефицит газа. Как заявил оператор газотранспортной системы (ГТС) страны «Укртрансгаз», в хранилищах находится 152 млн кубометров топлива, тогда как ежемесячная потребность государства — 240 млн кубометров.

На Украине заявили о критическом дефиците газа

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Политика Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .

Общество Симферопольцы заметили в городе живого крокодила В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.

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