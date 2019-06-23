Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газаRT на русском 02:44
На Украине зафиксирован критический дефицит газа. Как заявил оператор газотранспортной системы (ГТС) страны «Укртрансгаз», в хранилищах находится 152 млн кубометров топлива, тогда как ежемесячная потребность государства — 240 млн кубометров.
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Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.РБКвчера в 21:19
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На Украине предупредили о риске чрезвычайной ситуации в энергетике
Rambler News Service21 июня в 09:33
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