На Украине заявили о критическом дефиците газаRT на русском 02:44

с чего всё началось

На Украине зафиксирован критический дефицит газа. Как заявил оператор газотранспортной системы (ГТС) страны «Укртрансгаз», в хранилищах находится 152 млн кубометров топлива, тогда как ежемесячная потребность государства — 240 млн кубометров.

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Политика Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке «С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.

Политика Грузия начала искать альтернативу российским туристам Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о грядущем прекращении авиасообщения с Россией.

Общество В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.

Футбол Федун: стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что к 2023 году болельщики будут владеть не только московским клубом, но и домашним стадионом команды «Открытие Арена».

Общество В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.

Политика Кто стоит за протестами в Тбилиси и какая страна следующая? Вину за июньские протесты в Тбилиси 2019 года нынешний президент Саломе Зурабишвили возложила на Россию.

Происшествия Российская студентка спасла тонущих детей и погибла Студентка из Вологды Елизавета Дружинина спасла троих тонувших детей и погибла. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.

Гаджеты Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000 Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.

Футбол «Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.

Общество На следующей неделе в Москву придет осенняя погода На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Политика Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.

Шоу-бизнес Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.

Гаджеты Как это возможно. Почему смартфоны могут иметь эффективную площадь дисплея более 100% Недавно Ice Universe сообщил, что в ближайшее время нас ждут смартфоны, эффективная площадь дисплеев которых превысит 100%.

Музыка Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.

Автоспорт Норрис, Риккардо и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо и финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции для обсуждения спорных эпизодов на финальном круге гонки.

Авто На аукционе продадут один из трех кемперов Porsche В городе Монтерей, Калифорния, на аукционе Mecum планируется продажа одного из трёх когда-либо выпущенных экземпляров фургона Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска Эксклюзивный кемпер Porsche весьма похож на старинный автобус компании Volkswagen.

Общество На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.

Политика Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.

Политика Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

Политика Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.