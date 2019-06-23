«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищахРБК вчера в 21:19

с чего всё началось

Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.

«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах

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