На Украине заявили о критическом дефиците газаRT на русском 02:44

с чего всё началось

На Украине зафиксирован критический дефицит газа. Как заявил оператор газотранспортной системы (ГТС) страны «Укртрансгаз», в хранилищах находится 152 млн кубометров топлива, тогда как ежемесячная потребность государства — 240 млн кубометров.

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Политика Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить российских граждан Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к грузинскому омбудсмену Нино Ломджария с просьбой помочь защитить права россиян.

Футбол Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ» Игрок «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Контрактное соглашение бразильца с «парижанами» истекает 30 июня.

Общество Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.

Футбол «Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.

Политика Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Единоборства Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик официально назначен обязательным претендентом на поединок за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису, сообщается на сайте WBO.

Происшествия На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Футбол Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».

Происшествия В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства» Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).

Единоборства Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.

Футбол «Ювентус» предлагает де Лигту 12 миллионов евро в год Зарплата защитника Матейса де Лигта в «Ювентусе» может составить 12 миллионов евро в год.

Армия и оружие Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.

Политика В Европе раскритиковали Зеленского за «приступ сексизма» в Париже Президент Украины Владимир Зеленский умудрился «капитально сесть в лужу» во время своего европейского турне – в Париже у него случился «приступ сексизма», пишет Барбара Эртель в немецком издании Tageszeitung.

Гаджеты Билл Гейтс рассказал о «величайшей ошибке» в своей жизни Гейтс отметил, что на рынке программного обеспечения, особенно мобильных платформ, «победитель получает все»: компания, первой сделавшая качественный продукт, становится лидирующей.

Происшествия В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва В зоопарке японской префектуры Айти прошли учения по ловле сбежавшего льва.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Космос Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.

Армия и оружие National Interest предупредил о риске ядерной войны Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.

Общество Путин стал рекордсменом ЕГЭ в Томской области В Томской области однофамилец президента России Александр Путин смог получить максимальные оценки на ЕГЭ - в каждой из трех дисциплин он набрал 100 баллов.

Происшествия В Забайкалье пять человек погибли в ДТП на федеральной трассе В Забайкалье в результате ДТП на федеральной трассе погибло пять человек, ещё четверо пострадали, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе МВД по региону.

Музыка Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.

Политика Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.

Происшествия 400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.