Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газаRT на русском 02:44

На Украине зафиксирован критический дефицит газа. Как заявил оператор газотранспортной системы (ГТС) страны «Укртрансгаз», в хранилищах находится 152 млн кубометров топлива, тогда как ежемесячная потребность государства — 240 млн кубометров.
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Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится
 в сообщении компании.
РБКвчера в 21:19

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На Украине бьют тревогу по поводу критического дефицита газа

Газета.Ru05:11

Компания «Укртрансгаз» предупредила власти о дефиците газа в хранилищах

Эхо Москвы03:30

«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах

РБКвчера в 21:19

На Украине заявили о критическом дефиците газа

RT на русском02:44

В украинской компании заявили о критическом дефиците газа

Известиявчера в 20:55

На Украине заявили о критическом дефиците газа

РИА Новостивчера в 18:21

На Украине предупредили о риске чрезвычайной ситуации в энергетике

Rambler News Service21 июня в 09:33
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Политика

Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить российских граждан

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к грузинскому омбудсмену Нино Ломджария с просьбой помочь защитить права россиян.
Обновлено в 05:05
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Яна Рудковская гордится успехами сына Саши на льду в Японии

Продюсер Яна Рудковская в своем Инстаграм похвасталась успехами своего сына Саши.
Обновлено в 04:49
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Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»

Игрок «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Контрактное соглашение бразильца с «парижанами» истекает 30 июня.
Обновлено в 02:35
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На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2

Обновлено в 06:37
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом

Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.
Обновлено в 06:24
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Единоборства

Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик официально назначен обязательным претендентом на поединок за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису, сообщается на сайте WBO.
Обновлено в 03:23
Происшествия

На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека

Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол

Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства»

Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).
Обновлено в 03:40
Единоборства

Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи

В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Футбол

«Ювентус» предлагает де Лигту 12 миллионов евро в год

Зарплата защитника Матейса де Лигта в «Ювентусе» может составить 12 миллионов евро в год.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши

Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Политика

В Европе раскритиковали Зеленского за «приступ сексизма» в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский умудрился «капитально сесть в лужу» во время своего европейского турне – в Париже у него случился «приступ сексизма», пишет Барбара Эртель в немецком издании Tageszeitung.
Обновлено в 02:47
Гаджеты

Билл Гейтс рассказал о «величайшей ошибке» в своей жизни

Гейтс отметил, что на рынке программного обеспечения, особенно мобильных платформ, «победитель получает все»: компания, первой сделавшая качественный продукт, становится лидирующей.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва

В зоопарке японской префектуры Айти прошли учения по ловле сбежавшего льва.
Обновлено в 05:05
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес

Лена Темникова стала блондинкой

Обновлено вчера в 14:22
Космос

Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

National Interest предупредил о риске ядерной войны

Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Общество

Путин стал рекордсменом ЕГЭ в Томской области

В Томской области однофамилец президента России Александр Путин смог получить максимальные оценки на ЕГЭ - в каждой из трех дисциплин он набрал 100 баллов.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Забайкалье пять человек погибли в ДТП на федеральной трассе

В Забайкалье в результате ДТП на федеральной трассе погибло пять человек, ещё четверо пострадали, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе МВД по региону.
Обновлено вчера в 23:53
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России

Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие

Британские морпехи устроили пьяный дебош на учениях в Балтийском море

Британские морпехи устроили пьяный дебош на корабле во время учений в Балтийском море.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Гоша Куценко выболтал правду о разводе Екатерины Климовой

Гоша Куценко признался журналистам, что общался с Екатериной Климовой.
Обновлено в 04:32
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