Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газаRT на русском 02:44

На Украине зафиксирован критический дефицит газа. Как заявил оператор газотранспортной системы (ГТС) страны «Укртрансгаз», в хранилищах находится 152 млн кубометров топлива, тогда как ежемесячная потребность государства — 240 млн кубометров.
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Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится
 в сообщении компании.
РБКвчера в 21:19

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В украинской компании заявили о критическом дефиците газа

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Компания «Укртрансгаз» предупредила власти о дефиците газа в хранилищах

Эхо Москвы03:30

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На Украине заявили о критическом дефиците газа

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На Украине предупредили о риске чрезвычайной ситуации в энергетике

Rambler News Service21 июня в 09:33
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Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
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Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии

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Главу штаба армии Эфиопии застрелили в ходе попытки переворота

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Пять человек пострадали в результате ДТП в Красногвардейском районе Крыма, где микроавтобус Mercedes Sprinter съехал с дороги и врезался в дерево.
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Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о мире и назвал его циничным.
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Дочь Каримовой сообщила о возвращении Узбекистану активов матери

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Такой разный мистер Коломбо: фотоподборка памяти Питера Фалька

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Болтон встретится 23 июня в Израиле с Нетаньяху, а затем с Патрушевым

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Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
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Экономика

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Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
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Обновлено вчера в 12:02
Общество

Жаркие ливни: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

23 июня в Крыму ожидается дождливая и неспокойная погода.
Обновлено в 01:47
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