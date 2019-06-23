Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газаРИА Новости 18:21
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах. Так, запасы газа в подземных хранилищах компании составляют 152 миллиона кубометров, тогда как месячная потребность в топливном газе составляет 240 миллионов кубометров.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:32, Вашингтон
Авто
В России Toyota RAV4 стал бестселлером марки в мае
Обновлено в 05:14
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено в 20:40
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Обновлено в 12:03
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Политика
Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией
Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Общество
В Башкирии построят современный свинокомплекс
Обновлено в 22:03
Шоу-бизнес
Бари Алибасов записал первое видеообращение после выписки
Обновлено в 11:15
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено в 19:05
Политика
Меладзе заявил о нерушимости братских отношений между Грузией и РФ
Российский исполнитель Валерий Меладзе родился в Батуми Певец Валерий Меладзе уверен, что разногласия между Тбилиси и Москвой носят временный характер, он также напомнил, что отношения между странами имеют многовековую историю.
Обновлено в 23:18
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр
Обновлено в 15:28
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье
Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено в 20:00
Политика
В Грузии прокомментировали решение России о запрете авиасообщения
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что в Тбилиси изучают решение о запрете авиасообщения.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В центре Петербурга загорелось трехэтажное здание
В Невском районе Петербурга в трехэтажном здании произошел пожар, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 22:24
Экономика
Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault
Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Космос
НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни
Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Здоровье
Елена Малышева назвала самую лучшую диету
Обновлено в 14:11
Политика
Си Цзиньпин примет участие в саммите G-20
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в работе 14-й встречи группы G-20 в Осаке.
Обновлено в 23:19
Кино
Звезда «Мира Дикого Запада» сыграет в «Противостоянии» Стивена Кинга
Как утверждает издание Deadline, главную роль исполнит звезда вселенной "Люди Икс" и сериала "Мир дикого запада" Джеймс Мэрсден.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено в 17:14
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Политика
«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
Обновлено в 01:09
Гаджеты
В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400
Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39