На Украине заявили о критическом дефиците газаРИА Новости 18:21

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах. Так, запасы газа в подземных хранилищах компании составляют 152 миллиона кубометров, тогда как месячная потребность в топливном газе составляет 240 миллионов кубометров.

На Украине заявили о критическом дефиците газа

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