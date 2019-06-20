Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газаРИА Новости 18:21

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах. Так, запасы газа в подземных хранилищах компании составляют 152 миллиона кубометров, тогда как месячная потребность в топливном газе составляет 240 миллионов кубометров.
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Украинцев предупредили о критической нехватке газа

URA.Ru20:34

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В украинской компании заявили о критическом дефиците газа

Известия20:55

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Газета.Ru18:51

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Евразия Daily20 июня в 09:07
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Найдены артефакты саламинского сражения в Греции

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Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
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Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

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Сбитый Ираном американский стратегический разведывательный беспилотник оказался RQ-4A BAMS-D (Broad Area Maritime Surveillance-Demonstrator) — экспериментальным демонстратором, на базе которого отрабатываются технологии перспективного летательного дрона MQ-4C Triton, сообщает The Drive.
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Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, почему законы физики так хорошо приспособлены для существования жизни.
Обновлено вчера в 05:39
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