Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газаРИА Новости 18:21
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах. Так, запасы газа в подземных хранилищах компании составляют 152 миллиона кубометров, тогда как месячная потребность в топливном газе составляет 240 миллионов кубометров.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:17, Вашингтон
Армия и оружие
Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиков
Обновлено в 14:31
Футбол
«ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за Коутиньо после отказа «Ювентуса»
Причиной отказа от покупки Коутиньо является то, что туринцы хотят сосредоточиться на борьбе за центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 22:30
Происшествия
В Петербурге горит здание на площади 1000 квадратных метров
«В трёхэтажном здании происходит горение на площади 1000 квадратных метров», — указывается в сообщении.
Обновлено в 22:32
Культура
Воробьев поблагодарил Миронова и Башмета за участие в фестивале Чайковского в Клину
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в театре Наций с народным артистом России Евгением Мироновым и дирижером, народным артистом СССР Юрием Башметом, они обсудили фестиваль имени Чайковского в Клину, передает в субботу корреспондент РИАМО.
Обновлено в 10:02
Политика
Президент Грузии вступилась за туристов из России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за сохранение потока туристов из России.
Обновлено в 22:21
Здоровье
Елена Малышева назвала самую лучшую диету
Обновлено в 14:11
Экономика
Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault
Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Общество
Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье
Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес
Лена Темникова стала блондинкой
Обновлено в 14:22
Наука
Найдены артефакты саламинского сражения в Греции
Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
Каррера может возглавить иранский «Персеполис»
Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера является одним из соискателей на пост главного тренера иранского клуба «Персеполис», сообщает Tehran Times.
Обновлено в 22:20
Общество
Что звезды говорят: гороскоп на 22 – 28 июня
Что звезды советуют нам на ближайшую неделю.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено в 18:42
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Обновлено в 12:03
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие
Сбитый Ираном беспилотник США оказался засекреченным BAMS-D
Сбитый Ираном американский стратегический разведывательный беспилотник оказался RQ-4A BAMS-D (Broad Area Maritime Surveillance-Demonstrator) — экспериментальным демонстратором, на базе которого отрабатываются технологии перспективного летательного дрона MQ-4C Triton, сообщает The Drive.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии
МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 12:14
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Космос
НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни
Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Наука
Доказана возможность существования жизни в двумерных Вселенных
Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, почему законы физики так хорошо приспособлены для существования жизни.
Обновлено вчера в 05:39