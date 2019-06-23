Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газаРИА Новости вчера в 18:21
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах. Так, запасы газа в подземных хранилищах компании составляют 152 миллиона кубометров, тогда как месячная потребность в топливном газе составляет 240 миллионов кубометров.
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Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Силовики ликвидировали боевиков ИГ в Дагестане
В Хасавюртовском районе Дагестана ликвидированы двое боевиков террористической группировки "ИГИЛ" (запрещена в России).
Обновлено вчера в 20:39
Общество
Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье
Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено вчера в 09:58
Здоровье
Малышева сравнила еду с наркотиками
Обновлено вчера в 23:52
Единоборства
Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle
Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Наука
Илон Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter высказался по поводу будущего людей.
Обновлено вчера в 23:44
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Гаджеты
Смартфоны Huawei перестали доставлять в США
Издание PC Magazine рассказало о том, что курьерская и логистическая компания FedEx отказалась доставить китайский смартфон Huawei P30 из Великобритании в США.
Обновлено вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Лада Дэнс рассказала, как увела мужчину из семьи
Избраннику звезды пришлось уйти из семьи. Звезда 90-х всегда пользовалась популярностью у мужчин.
Обновлено в 00:00
Единоборства
Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга
Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Транспорт
Жительницу Уфы озадачила стоимость проезда в общественном транспорте
Села на Гостином Дворе в маршрутку №298. Снаружи на окне было написано, что проезд до «Меги» стоит 25 рублей.
Обновлено вчера в 22:51
Спорт
Сборная России лидирует в медальном зачете после второго дня ЕИ-2019
Обновлено вчера в 14:43
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
В Кузбассе частный дом загорелся после удара молнии
Молния ударила в частный двухквартирный дом, и после этого начался пожар, сообщили очевидцы в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Обновлено вчера в 20:25
Спорт
Волейболисты сборной Бразилии победили Болгарию в матче Лиги наций
Волейболисты сборной Бразилии победили команду Болгарии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:50
Политика
Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов
Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие
Полковник ВСУ до смерти избил подчиненную
Глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинский полковник до смерти избил подчиненную.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев
Бывший мэр Читы Анатолий Михалев, руководивший правительством города почти 20 лет, умер на 72-м году жизни.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
National Interest считает, что Индия приблизила начало ядерной войны
«Зловещим шагом» в холодной войне с Пакистаном National Interest окрестило проект создания гиперзвуковой ракеты в Индии.
Обновлено в 00:27
Футбол
«Фиорентина» поборется с «Пармой» за Балотелли
«Фиорентина» поборется с «Пармой» за форварда Марио Балотелли.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Массовые протесты прошли в Тбилиси
Митинги протеста около здания парламента в Тбилиси грузинская оппозиция намерена продолжить.
Обновлено 21 июня в 08:31
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09