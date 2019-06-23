Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газаРИА Новости вчера в 18:21

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах. Так, запасы газа в подземных хранилищах компании составляют 152 миллиона кубометров, тогда как месячная потребность в топливном газе составляет 240 миллионов кубометров.
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Украинцев предупредили о критической нехватке газа

URA.Ruвчера в 20:34

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Газета.Ruвчера в 18:51

В украинской компании заявили о критическом дефиците газа

Известиявчера в 20:55

«Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в своих хранилищах

Эхо Москвывчера в 20:07

«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах

РБКвчера в 21:19

На Украине заявили о критическом дефиците газа

РИА Новостивчера в 18:21

«Укртрансгаз» задолжал поставщикам более $ 150 млн

Евразия Daily20 июня в 09:07
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Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

Обновлено вчера в 23:51
Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Силовики ликвидировали боевиков ИГ в Дагестане

В Хасавюртовском районе Дагестана ликвидированы двое боевиков террористической группировки "ИГИЛ" (запрещена в России).
Обновлено вчера в 20:39
Общество

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье

Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено вчера в 11:36
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено вчера в 09:58
Здоровье

Малышева сравнила еду с наркотиками

Обновлено вчера в 23:52
Единоборства

Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Наука

Илон Маск заявил о постепенном вымирании человечества

Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter высказался по поводу будущего людей.
Обновлено вчера в 23:44
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Гаджеты

Смартфоны Huawei перестали доставлять в США

Издание PC Magazine рассказало о том, что курьерская и логистическая компания FedEx отказалась доставить китайский смартфон Huawei P30 из Великобритании в США.
Обновлено вчера в 06:13
Шоу-бизнес

Лада Дэнс рассказала, как увела мужчину из семьи

Избраннику звезды пришлось уйти из семьи. Звезда 90-х всегда пользовалась популярностью у мужчин.
Обновлено в 00:00
Единоборства

Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга

Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Транспорт

Жительницу Уфы озадачила стоимость проезда в общественном транспорте

Села на Гостином Дворе в маршрутку №298. Снаружи на окне было написано, что проезд до «Меги» стоит 25 рублей.
Обновлено вчера в 22:51
Спорт

Сборная России лидирует в медальном зачете после второго дня ЕИ-2019

Обновлено вчера в 14:43
Авто

УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

В Кузбассе частный дом загорелся после удара молнии

Молния ударила в частный двухквартирный дом, и после этого начался пожар, сообщили очевидцы в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Обновлено вчера в 20:25
Спорт

Волейболисты сборной Бразилии победили Болгарию в матче Лиги наций

Волейболисты сборной Бразилии победили команду Болгарии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:50
Политика

Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов

Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие

Полковник ВСУ до смерти избил подчиненную

Глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинский полковник до смерти избил подчиненную.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев

Бывший мэр Читы Анатолий Михалев, руководивший правительством города почти 20 лет, умер на 72-м году жизни.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

National Interest считает, что Индия приблизила начало ядерной войны

«Зловещим шагом» в холодной войне с Пакистаном National Interest окрестило проект создания гиперзвуковой ракеты в Индии.
Обновлено в 00:27
Футбол

«Фиорентина» поборется с «Пармой» за Балотелли

«Фиорентина» поборется с «Пармой» за форварда Марио Балотелли.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Массовые протесты прошли в Тбилиси

Митинги протеста около здания парламента в Тбилиси грузинская оппозиция намерена продолжить.
Обновлено 21 июня в 08:31
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию

Обновлено вчера в 10:09
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