На Украине заявили о критическом дефиците газаРИА Новости вчера в 18:21

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах. Так, запасы газа в подземных хранилищах компании составляют 152 миллиона кубометров, тогда как месячная потребность в топливном газе составляет 240 миллионов кубометров.

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Экономика Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.

Происшествия Силовики ликвидировали боевиков ИГ в Дагестане В Хасавюртовском районе Дагестана ликвидированы двое боевиков террористической группировки "ИГИЛ" (запрещена в России).

Общество Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Экономика В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.

Политика В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.

Единоборства Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.

Наука Илон Маск заявил о постепенном вымирании человечества Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter высказался по поводу будущего людей.

Гаджеты Смартфоны Huawei перестали доставлять в США Издание PC Magazine рассказало о том, что курьерская и логистическая компания FedEx отказалась доставить китайский смартфон Huawei P30 из Великобритании в США.

Шоу-бизнес Лада Дэнс рассказала, как увела мужчину из семьи Избраннику звезды пришлось уйти из семьи. Звезда 90-х всегда пользовалась популярностью у мужчин.

Единоборства Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.

Транспорт Жительницу Уфы озадачила стоимость проезда в общественном транспорте Села на Гостином Дворе в маршрутку №298. Снаружи на окне было написано, что проезд до «Меги» стоит 25 рублей.

Авто УАЗ показал неизвестные версии «Хантера» Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.

Происшествия В Кузбассе частный дом загорелся после удара молнии Молния ударила в частный двухквартирный дом, и после этого начался пожар, сообщили очевидцы в соцсетях.

Спорт Волейболисты сборной Бразилии победили Болгарию в матче Лиги наций Волейболисты сборной Бразилии победили команду Болгарии в матче предварительного этапа Лиги наций.

Политика Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.

Армия и оружие Полковник ВСУ до смерти избил подчиненную Глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинский полковник до смерти избил подчиненную.

Общество Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев Бывший мэр Читы Анатолий Михалев, руководивший правительством города почти 20 лет, умер на 72-м году жизни.

Армия и оружие National Interest считает, что Индия приблизила начало ядерной войны «Зловещим шагом» в холодной войне с Пакистаном National Interest окрестило проект создания гиперзвуковой ракеты в Индии.

Политика Массовые протесты прошли в Тбилиси Митинги протеста около здания парламента в Тбилиси грузинская оппозиция намерена продолжить.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.