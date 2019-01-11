Уровень поддержки действующего украинского президента за эти пять лет снизился в пять раз - это показатель реальной политики, которую проводит нынешнее руководство Украины.

За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты. Об этом заявил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук в статье на сайте организации.

На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии

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