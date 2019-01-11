Экономика
За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты. Об этом заявил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук в статье на сайте организации.
РИА Новостивчера в 19:40
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Власть работает на раскол страны: курс на членство в НАТО, церковный раскол, языковой вопрос ― вот то, что предлагает власть банкротов и популистов народу вместо стабильной экономики и социальной защиты.
— Виктор Медведчук, украинский политикУтро.ru 00:35
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«Новый Голодомор!» Экс-депутат Рады рассказал, зачем Порошенко снизил минимальную пенсию
Национальная служба новостей02:10
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