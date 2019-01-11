Власть работает на раскол страны: курс на членство в НАТО, церковный раскол, языковой вопрос ― вот то, что предлагает власть банкротов и популистов народу вместо стабильной экономики и социальной защиты.

За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты. Об этом заявил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук в статье на сайте организации.

На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии

Финансы Финансы Минфин за три недели закупит валюту почти на 266 млрд рублей Минфин объявил о планах после четырехмесячного перерыва направить на покупку иностранной валюты 265,8 млрд руб.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent превысила $62 Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Экономика Экономика The Economist признал рубль самой недооцененной валютой Российская валюта недооценена по сравнению с долларом. Об этом пишет журнал The Economist на основании нового выпуска "индекса бигмака".

Финансы Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 4 копейки — до 66,95 рубля. Курс евро повысился на 22 копейки и составил 77,13 рубля.

Экономика Экономика Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3% Ранее статслужба предварительно оценила инфляцию за прошедший год в 4,2%. Рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю.

Экономика Экономика Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».

Финансы Финансы Сбербанк с 14 января поднимет ставки по ипотеке Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1-1,5 процентного пункта, сообщил РИА Новости источник в банке.

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Экономика Экономика Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете Согласно законопроекту, ЦБ РФ сможет блокировать распространение в интернете информации о финансовых пирамидах, нелицензированных компаниях, а также организациях, маскирующих свои странички под сайты лицензированных финансовых организаций.

Экономика Экономика Власти Югры решили подключиться к созданию авиакомпании на базе Utair Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО, Югра) заинтересованы в том, что базовой авиакомпанией при реализации федерального проекта по увеличению объема региональных перевозок была выбрана Utair, и готовы принять участие в проекте, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных и внешних связей Югры.

Финансы Финансы Пауэлл подтвердил осторожный подход ФРС к дальнейшему повышению ставок Пауэлл допустил, что Федрезерв может пересмотреть текущий прогноз повышения ставок - дважды в 2019 году - в сторону снижения.

Экономика Экономика Эксперты подсчитали потери экономики России за новогодние каникулы Потери экономики России из-за простоя производств в новогодние праздники составили около 1,32 трлн рублей, что составляет 1,25% от прогнозируемого ВВП, сообщают 11 января Известия со ссылкой на данные РЭУ им. Плеханова.

Экономика Экономика Стоимость биткоина упала в четверг почти на 10% Биткоин потерял в четверг, 10 января, более 9% своей стоимости, подешевев до $3,671 тыс.

Экономика Экономика Минэкономики предложило создать «песочницы» для тестирования инноваций Минэкономики предлагает создать экспериментальные правовые режимы для тестирования новых технологий — так называемые «песочницы», сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.