Экономика

На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии
РИА Новости
вчера в 19:40

За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты. Об этом заявил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук в статье на сайте организации.
РИА Новостивчера в 19:40
Виктор Медведчук
Власть работает на раскол страны: курс на членство в НАТО, церковный раскол, языковой вопрос ― вот то, что предлагает власть банкротов и популистов народу вместо стабильной экономики и социальной защиты.
— Виктор Медведчук, украинский политикУтро.ru 00:35

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Украинский политик обвинил Киев в откровенной лжи

News.ruвчера в 17:09
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 05:21, Ашберн
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Обновлено в 04:42
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Стоимость нефти Brent превысила $62

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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Российская валюта недооценена по сравнению с долларом. Об этом пишет журнал The Economist на основании нового выпуска "индекса бигмака".
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 4 копейки — до 66,95 рубля. Курс евро повысился на 22 копейки и составил 77,13 рубля.
Обновлено в 02:02
Экономика

Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%

Ранее статслужба предварительно оценила инфляцию за прошедший год в 4,2%. Рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю.
Обновлено вчера в 08:11
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Обновлено в 04:58
Финансы

Сбербанк с 14 января поднимет ставки по ипотеке

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Присоединение Бинбанка увеличило долю «ФК Открытие» в ВТБ

Банк «ФК Открытие» нарастил долю в ВТБ на 0,05 п. п. до 14,83% голосующих акций, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:12
Экономика

Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете

Согласно законопроекту, ЦБ РФ сможет блокировать распространение в интернете информации о финансовых пирамидах, нелицензированных компаниях, а также организациях, маскирующих свои странички под сайты лицензированных финансовых организаций.
Обновлено в 01:50
Экономика

Власти Югры решили подключиться к созданию авиакомпании на базе Utair

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО, Югра) заинтересованы в том, что базовой авиакомпанией при реализации федерального проекта по увеличению объема региональных перевозок была выбрана Utair, и готовы принять участие в проекте, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных и внешних связей Югры.
Обновлено в 04:34
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Пауэлл подтвердил осторожный подход ФРС к дальнейшему повышению ставок

Пауэлл допустил, что Федрезерв может пересмотреть текущий прогноз повышения ставок - дважды в 2019 году - в сторону снижения.
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Потери экономики России из-за простоя производств в новогодние праздники составили около 1,32 трлн рублей, что составляет 1,25% от прогнозируемого ВВП, сообщают 11 января Известия со ссылкой на данные РЭУ им. Плеханова.
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Экономика

Стоимость биткоина упала в четверг почти на 10%

Биткоин потерял в четверг, 10 января, более 9% своей стоимости, подешевев до $3,671 тыс.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика

Минэкономики предложило создать «песочницы» для тестирования инноваций

Минэкономики предлагает создать экспериментальные правовые режимы для тестирования новых технологий — так называемые «песочницы», сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.
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Клиенты «Альфа-Банка» потратили 6,3 млрд в праздники

В период с 1 по 8 января 2019 года клиенты «Альфа-Банка» потратили более 6,3 млрд рублей в заграничных поездках, что на 13 % больше, чем годом ранее.
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Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2002-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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