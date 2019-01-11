Экономика
За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты. Об этом заявил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук в статье на сайте организации.
РИА Новостивчера в 19:40
Оценить
354 человека отреагировали
Власть работает на раскол страны: курс на членство в НАТО, церковный раскол, языковой вопрос ― вот то, что предлагает власть банкротов и популистов народу вместо стабильной экономики и социальной защиты.
— Виктор Медведчук, украинский политикУтро.ru 00:35
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине снизился размер прожиточного минимума и минимальной пенсии
Национальная служба новостей00:59
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 05:21, Ашберн
Финансы
Минфин за три недели закупит валюту почти на 266 млрд рублей
Минфин объявил о планах после четырехмесячного перерыва направить на покупку иностранной валюты 265,8 млрд руб.
Обновлено в 04:42
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $62
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 03:29
Экономика
The Economist признал рубль самой недооцененной валютой
Российская валюта недооценена по сравнению с долларом. Об этом пишет журнал The Economist на основании нового выпуска "индекса бигмака".
Обновлено в 04:31
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 66,95 рубля. Курс евро повысился на 22 копейки и составил 77,13 рубля.
Обновлено в 02:02
Экономика
Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%
Ранее статслужба предварительно оценила инфляцию за прошедший год в 4,2%. Рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю.
Обновлено вчера в 08:11
Экономика
Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров
Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».
Обновлено в 04:58
Финансы
Сбербанк с 14 января поднимет ставки по ипотеке
Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1-1,5 процентного пункта, сообщил РИА Новости источник в банке.
Обновлено в 04:29
Финансы
Присоединение Бинбанка увеличило долю «ФК Открытие» в ВТБ
Банк «ФК Открытие» нарастил долю в ВТБ на 0,05 п. п. до 14,83% голосующих акций, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:12
Экономика
Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете
Согласно законопроекту, ЦБ РФ сможет блокировать распространение в интернете информации о финансовых пирамидах, нелицензированных компаниях, а также организациях, маскирующих свои странички под сайты лицензированных финансовых организаций.
Обновлено в 01:50
Экономика
Власти Югры решили подключиться к созданию авиакомпании на базе Utair
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО, Югра) заинтересованы в том, что базовой авиакомпанией при реализации федерального проекта по увеличению объема региональных перевозок была выбрана Utair, и готовы принять участие в проекте, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных и внешних связей Югры.
Обновлено в 04:34
Финансы
Пауэлл подтвердил осторожный подход ФРС к дальнейшему повышению ставок
Пауэлл допустил, что Федрезерв может пересмотреть текущий прогноз повышения ставок - дважды в 2019 году - в сторону снижения.
Обновлено в 01:22
Экономика
Эксперты подсчитали потери экономики России за новогодние каникулы
Потери экономики России из-за простоя производств в новогодние праздники составили около 1,32 трлн рублей, что составляет 1,25% от прогнозируемого ВВП, сообщают 11 января Известия со ссылкой на данные РЭУ им. Плеханова.
Обновлено в 04:46
Экономика
Стоимость биткоина упала в четверг почти на 10%
Биткоин потерял в четверг, 10 января, более 9% своей стоимости, подешевев до $3,671 тыс.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Минэкономики предложило создать «песочницы» для тестирования инноваций
Минэкономики предлагает создать экспериментальные правовые режимы для тестирования новых технологий — так называемые «песочницы», сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.
Обновлено в 02:29
Экономика
Клиенты «Альфа-Банка» потратили 6,3 млрд в праздники
В период с 1 по 8 января 2019 года клиенты «Альфа-Банка» потратили более 6,3 млрд рублей в заграничных поездках, что на 13 % больше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:43