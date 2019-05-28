На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против РоссииRT на русском 19:31

Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, европейские страны в настоящий момент весьма активно ведут бизнес с Россией.

На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России

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