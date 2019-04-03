Политика

На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизацииРИА Новости 12:12

Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщило местное издание "Новости-N" со ссылкой на предприятие.
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На Украине поменяли название хлеба из-за закона о декоммунизации

РБК16:27

На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации

RT на русском16:06

На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации

РИА Новости12:12

СМИ: в Николаеве декоммунизировали черный хлеб

ТАСС13:17

На Украине «декоммунизировали» хлеб

Взгляд.ру12:16

Украинский завод декоммунизировал хлеб

Газета.Ru13:27

На Украине «декоммунизировали» хлеб

РЕН ТВ11:39
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Электроавтобус BYD K12A представлен в китайском Шэньчжэне.
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Предстоящая третья часть популярного шутера Borderlands с процедурной генерацией предметов может стать очередным эксклюзивом магазина Epic Games Store.
Обновлено в 04:55
Общество

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В России заменили бумажное свидетельство обязательного пенсионного страхования на электронное.
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Общество

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Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
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В Центробанке поддерживают прозвучавшую идею о перечислении зарплаты работникам по номеру телефона.
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Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.
Обновлено в 12:19
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Голикова: ежегодно в России делают 750 тыс. абортов

"Должна сказать, что ежегодно фиксируется свыше 750 тыс. прерываний беременности, из них только пятая часть - по медицинским показателям", - сказала Т.Голикова на "парламентском часе" в Госдуме в среду.
Обновлено в 03:48
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме

Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
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Происшествия

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Наука

Со дна озера Титикака подняли артефакты древней культуры Тиуанако

Археологи из США обнаружили на дне озера Титикака древние артефакты и объекты религиозного назначения, принадлежащие культуре Тиуанако.
Обновлено в 04:29
Политика

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
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Опубликовано видео задержания мэра Евпатории

Крымское управление ФСБ РФ распространило видео задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
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Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

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Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
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