На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизацииРИА Новости 12:12

Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщило местное издание "Новости-N" со ссылкой на предприятие.

На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации

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