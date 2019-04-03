Политика

На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизацииRT на русском 16:06

На Украине Николаевский хлебозавод в рамках декоммунизации изменил название хлеба «Стахановский» на «Галицкий» после того, как руководству предприятия пришло письмо с рекомендацией из Николаевской областной госадминистрации.
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На Украине поменяли название хлеба из-за закона о декоммунизации

РБК16:27

На Украине «декоммунизировали» хлеб

Взгляд.ру12:16

Украинский завод декоммунизировал хлеб

Газета.Ru13:27

СМИ: в Николаеве декоммунизировали черный хлеб

ТАСС13:17

На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации

RT на русском16:06

На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации

РИА Новости12:12

На Украине «декоммунизировали» хлеб

РЕН ТВ11:39
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Происшествия

Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода

Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес

Экс-супруга Александра Малинина закрутила роман с женатым танцором

Обновлено в 11:30
Политика

Кремль получил запрос Эстонии по поводу встречи Кальюлайд с Путиным

Российская сторона получила запрос от Эстонии по поводу встречи главы этой страны с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:15
Политика

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

Обновлено в 16:15
Политика

Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских ЗРК С-400 Анкарой.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Экономика

В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие

Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие Артист и его возлюбленная сыграли свадьбу в конце февраля.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

«Старушенция»: Анна Нетребко жутко «состарилась» и напугала Киркорова

Анна Нетребко поделилась с поклонниками пугающим фото.
Обновлено в 08:08
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Экономика

Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках

Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Политика

У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Японии снова арестуют Карлоса Гона

Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено в 18:34
Политика

Трибунал отказал Караджичу в пересмотре пожизненного приговора

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказал экс-президенту Республики Сербской Радовану Караджичу в праве на пересмотр решения о пожизненном приговоре.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Гаджеты

Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Кино

Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым

Обновлено в 08:37
Происшествия

Пользователи соцсетей осудили арест старейшины Ахмеда Барахоева

Часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), по которой был осужден Барахоев, предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.
Обновлено в 16:03
Наука

Учёные из Швеции смогли создать прозрачную древесину для строительства

Обновлено в 18:37
Политика

Зеленский выдвинул требования к Порошенко

Владимир Зеленский выдвинул ряд требований к Петру Порошенко.
Обновлено в 06:04
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Ливийский Триполи привел свои войска в состояние готовности

В Триполи исполняющий функции главы государства Президентский совет Ливии объявил о приведении всех своих вооруженных формирований и силовых структур в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено в 17:09
Гаджеты

Apple сняла ролик о создании круглой коробки для пиццы

Apple выпустила новый рекламный ролик под названием «Аутсайдеры», посвящённый четырём сотрудникам компании и их идее о создании круглой коробки для пиццы.
Обновлено в 07:30
Политика

Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus

Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
Обновлено в 07:24
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес жены дагестанского спортсмена.
Обновлено в 17:41
Политика

Новый президент Казахстана встретился с Путиным

Обновлено в 13:26
Экономика

Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей

В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Кино

Алла Пугачева попадет в «Простоквашино»

По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.
Обновлено в 09:00
Интернет

Пользователи WhatsApp смогут контролировать добавление в группы

Очередное обновление WhatsApp позволит пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы, сообщает портал The Verge.
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Алексей Григорьевич Стаханов
Советский шахтёр, новатор угольной промышленности, основоположник Стахановского движения, Герой Социалистического Труда. В 1935 году группа, состоявшая из забойщика Стаханова и двоих крепильщиков, за одну смену добыла в 14,5 раза больше угля, чем предписывалось по норме на одного забойщика. Однако советская пропаганда приписала весь добытый за смену уголь лично Стаханову. Рекордная смена была спланирована заранее, было перепроверено оборудование, организован вывоз угля, проведено освещение забоя. Достижение было использовано ВКП для кампании, известной как «Стахановское движение».
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