Политика
На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизацииRT на русском 16:06
На Украине Николаевский хлебозавод в рамках декоммунизации изменил название хлеба «Стахановский» на «Галицкий» после того, как руководству предприятия пришло письмо с рекомендацией из Николаевской областной госадминистрации.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:16, Ашберн
Политика
Кремль получил запрос Эстонии по поводу встречи Кальюлайд с Путиным
Российская сторона получила запрос от Эстонии по поводу встречи главы этой страны с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:15
Политика
Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских ЗРК С-400 Анкарой.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Экономика
В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие
Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие Артист и его возлюбленная сыграли свадьбу в конце февраля.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
«Старушенция»: Анна Нетребко жутко «состарилась» и напугала Киркорова
Анна Нетребко поделилась с поклонниками пугающим фото.
Обновлено в 08:08
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Японии снова арестуют Карлоса Гона
Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено в 18:34
Политика
Трибунал отказал Караджичу в пересмотре пожизненного приговора
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказал экс-президенту Республики Сербской Радовану Караджичу в праве на пересмотр решения о пожизненном приговоре.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Гаджеты
Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Кино
Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым
Обновлено в 08:37
Происшествия
Пользователи соцсетей осудили арест старейшины Ахмеда Барахоева
Часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), по которой был осужден Барахоев, предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.
Обновлено в 16:03
Политика
Зеленский выдвинул требования к Порошенко
Владимир Зеленский выдвинул ряд требований к Петру Порошенко.
Обновлено в 06:04
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Ливийский Триполи привел свои войска в состояние готовности
В Триполи исполняющий функции главы государства Президентский совет Ливии объявил о приведении всех своих вооруженных формирований и силовых структур в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено в 17:09
Гаджеты
Apple сняла ролик о создании круглой коробки для пиццы
Apple выпустила новый рекламный ролик под названием «Аутсайдеры», посвящённый четырём сотрудникам компании и их идее о создании круглой коробки для пиццы.
Обновлено в 07:30
Политика
Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus
Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
Обновлено в 07:24
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес жены дагестанского спортсмена.
Обновлено в 17:41
Политика
Новый президент Казахстана встретился с Путиным
Обновлено в 13:26
Экономика
Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей
В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Кино
Алла Пугачева попадет в «Простоквашино»
По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.
Обновлено в 09:00
Интернет
Пользователи WhatsApp смогут контролировать добавление в группы
Очередное обновление WhatsApp позволит пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы, сообщает портал The Verge.
Обновлено в 10:24