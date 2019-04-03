На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизацииRT на русском 16:06

На Украине Николаевский хлебозавод в рамках декоммунизации изменил название хлеба «Стахановский» на «Галицкий» после того, как руководству предприятия пришло письмо с рекомендацией из Николаевской областной госадминистрации.

На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации

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