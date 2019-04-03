Политика
На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизацииРИА Новости 12:12
Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщило местное издание "Новости-N" со ссылкой на предприятие.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Футбол
Сёмин: сегодня VAR против нас, а завтра — за. Боженька всё видит
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) в первом матче 1/2 финала Кубка России с «Ростовом».
Обновлено в 15:03
Авто
Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения
Компания Ford представила кроссовер Kuga следующего поколения.
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие
Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие Артист и его возлюбленная сыграли свадьбу в конце февраля.
Обновлено в 12:02
Авто
Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ
Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 12:35
Политика
Выявлены шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
В сети появились результаты опроса украинцев, которые рассказали за кого будут голосовать во втором туре: за действующего лидера Петра Порошенко или шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:06
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Помпео заявил о планах США противостоять влиянию России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет противостоять распространению влияния России на Кубе, в Венесуэле и всем Западном полушарии.
Обновлено в 14:35
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Происшествия
В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX
Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.
Обновлено в 02:52
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге
Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:32
Единоборства
Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.
Обновлено в 14:18
Здоровье
Кузбасс решит проблему с дозвоном до скорой помощи
Обновлено в 08:08
Здоровье
Акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет на ВДНХ
Всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни" пройдет одновременно более чем в 150 российских городах.
Обновлено в 13:14
Общество
В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты
Компания-производитель приняла решение изъять данное лекарственное средство из реестра лекарственных средств для медицинского применения, а также аннулировать гос. регистрацию препарата.
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Интернет
В WhatsApp заработал новый запрет
Часть пользователей WhatsApp получили доступ к новой версии приложения, в которой появилась возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено в 10:22
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Общество
Минтранс не поддержал идею ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта не одобрило идею установить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках.
Обновлено в 12:18
Гаджеты
Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной
Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион
В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Интернет
Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе
Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы
Мужчина с ножом совершил нападение на учеников младшей школы в китайской провинции Хуань, двое детей госпитализированы, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 02:52