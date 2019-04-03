Политика

На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизацииРИА Новости 12:12

Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщило местное издание "Новости-N" со ссылкой на предприятие.
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В украинском Николаеве декоммунизировали черный хлеб

Комсомольская правда14:22

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Украинский завод декоммунизировал хлеб

Газета.Ru13:27

СМИ: в Николаеве декоммунизировали черный хлеб

ТАСС13:17

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Взгляд.ру12:16

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РИА Новости12:12

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РЕН ТВ11:39
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