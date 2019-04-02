Политика
На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в РоссиюREGNUM 12:55
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
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На пропустивших Бойко в Москву украинских пограничников завели уголовное дело
Московский Комсомолец12:40
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Бывшего вице-президента США Байдена вновь обвинили в домогательствах
Как сообщает телеканал CNN, в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена вновь звучат обвинения в домогательствах.
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Политика
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Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены
Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
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Космос
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Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
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Названы самые мощные Android-смартфоны по итогам марта
AnTuTu показала ТОП-10 самых мощных смартфонов прошлого месяца.
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В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.
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Новым главой Volkswagen в России стал Томас Мильц
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Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидксотью
Известный комментатор Василий Уткин сообщил о совершённом на него нападении.
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Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
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«Бешикташ» нацелился на Влашича
Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
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Появилась подробная информация о новом Buick LaCrosse
Обновление Buick LaCrosse принесло с собой кардинальный пересмотр моторной гаммы — теперь автомобиль предлагается лишь с 2-литровым турбомотором мощностью 241 л.с. и 350 Нм крутящего момента.
Обновлено в 14:42
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
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Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
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Кино
Режиссер «Джокера» объявил дату премьеры трейлера
Обновлено в 12:58
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Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским
Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
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Футбол
Сергей Песьяков признан лучшим игроком «Ростова» в марте
Болельщики "Ростова" признали голкипера Сергея Песьякова лучшим игроком команды по итогам марта, сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 07:59
Общество
СМИ разоблачили фейк ФБК Навального о Пригожине
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Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
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Семья Юлии Началовой высказалась против съемок фильма о певице
Родители Юлии Началовой получили предложение увековечить память певицы, но не поддержали инициативу снять о ней художественный фильм, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 06:12