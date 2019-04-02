Политика

На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в РоссиюREGNUM 12:55

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
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На Украине на пограничников завели дело из-за визита Бойко в Москву

РИА Новости13:20

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Газета.Ru11:57

На Украине завели дело против пустивших Бойко и Медведчука в Россию служб

РБК13:14

Дело возбуждено против пограничников Украины из-за полета Бойко и Медведчука в РФ

РЕН ТВ11:18
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У берегов Камчатки атомные субмарины провели дуэль под водой

На полигоне Камчатки два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Александр Невский» и «Рязань» провели подводную дуэль.
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На МКАД столкнулись восемь автомобилей

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Во вторник во время акции протеста в городе Кабимас штата Сулия в Венесуэле неизвестные открыли по митингующим огонь с борта вертолета.
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В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменами

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Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
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На журналиста Василия Уткина совершено нападение

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У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

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Прививочная кампания продлится с апреля по октябрь.
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Спросите своих друзей, почему ученые до сих пор не смогли обнаружить инопланетян, и вы можете быть уверены в том, что, по крайней мере, один из них предложит вам следующее объяснение: представители рода человеческого этого не достойны.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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