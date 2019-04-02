Политика
На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в РоссиюREGNUM 12:55
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
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На пропустивших Бойко в Москву украинских пограничников завели уголовное дело
Московский Комсомолец12:40
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:26, Ашберн
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