Политика

На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в РоссиюREGNUM 12:55

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Украине на пограничников завели дело из-за визита Бойко в Москву

РИА Новости13:20

На Украине завели дело против пустивших Бойко и Медведчука в Россию служб

РБК13:14

На пропустивших Бойко в Москву украинских пограничников завели уголовное дело

Московский Комсомолец12:40

На Украине завели дело на пограничников из-за полёта Бойко в Россию

RT на русском12:11

На Госавиаслужбу Украины завели дело из-за визита Бойко и Медведчука в Москву

Газета.Ru11:57

На Украине нашли виновных в поездке Бойко и Медведчука в Москву

News.ru11:27

Дело возбуждено против пограничников Украины из-за полета Бойко и Медведчука в РФ

РЕН ТВ11:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 21:51, Ашберн
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России предложило включить в Налоговый кодекс пять новых глав.
Обновлено в 02:25
Политика

Трамп заявил о готовности закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов объявить о решении закрыть границу с Мексикой, если у него не получится добиться определенных шагов от мексиканских властей и Конгресса США, сообщает во вторник издание The Hill.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие

Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия

Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Футбол

Педро Роша перешёл в «Крузейро»

По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
Обновлено в 19:09
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Обновлено в 07:28
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Хоккей

Таварес сократил отставание от Овечкина в гонке снайперов до 4 шайб

От лидера, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, эта пара отстает на 4 шайбы.
Обновлено в 21:21
Происшествия

Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета

Обновлено в 21:22
Армия и оружие

В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»

В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма».
Обновлено в 17:07
Политика

Осужденному в США за киберпреступления Селезневу отказали в апелляции

Россиянину Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам лишения свободы за киберпреступления, отказали в апелляции.
Обновлено в 12:00
Экономика

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

В Пентагоне полагают, что Турция предпочтёт Patriot российским С-400

Обновлено в 12:25
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Происшествия

Пожар произошел в детском лагере под Хабаровском

Обновлено в 20:52
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Кино

Семья Началовой прокомментировала идею съемок фильма о певице

Родители умершей в марте певицы Юлии Началовой отреагировали на инициативу снять фильм о ней, они отметили, что не давали на это прав, сообщает Газета.ru.
Обновлено в 06:36
Политика

Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу

Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено в 18:59
Технологии

Определены разработчики дорожных карт по цифровым технологиям

Развитие девяти "сквозных" цифровых технологий предусмотрено федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (мероприятие 03.01.001.002.004).
Обновлено в 09:48
Общество

Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Политика

«Победа» отказалась менять Boeing 737 на МС-21

Обновлено в 16:17
Гаджеты

Почтовый сервис Spark вышел на Android

Spark — один из лучших почтовых клиентов, который теперь можно установить и на ОС Android.
Обновлено в 19:01
Экономика

ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Убивавший москвичек маньяк получил пожизненный срок

Обновлено в 06:46
Политика

Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 20:08
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов на выборах

Обновлено в 06:05
Происшествия

В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
Обновлено в 13:02
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Общество

Власти Риги выступили против сноса памятника советским воинам

Обновлено в 15:55
Общество

Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа

Обновлено в 16:06
Политика

Новый президент Казахстана Токаев пообещал беречь дружбу с Россией

Обновлено в 16:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное