Политика

На Украине на пограничников завели дело из-за визита Бойко в МосквуРИА Новости 13:20

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело против должностных лиц Государственной пограничной службы и Государственной авиационной службы из-за предоставления разрешения на пересечение границы лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко, который летал в Москву, передает во вторник агентство УНИАН со ссылкой на представителя ведомства Анжелику Иванову.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Украине на пограничников завели дело из-за визита Бойко в Москву

РИА Новости13:20

На Госавиаслужбу Украины завели дело из-за визита Бойко и Медведчука в Москву

Газета.Ru11:57

В Госдуме оценили дело против пограничников на Украине из-за визита Бойко в Россию

RT на русском13:44

На пропустивших Бойко в Москву украинских пограничников завели уголовное дело

Московский Комсомолец12:40

На Украине завели дело против пустивших Бойко и Медведчука в Россию служб

РБК13:14

На Украине нашли виновных в поездке Бойко и Медведчука в Москву

News.ru11:27

Дело возбуждено против пограничников Украины из-за полета Бойко и Медведчука в РФ

РЕН ТВ11:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
Происшествия

В МЧС прокомментировали информацию о взрыве в университете в Пушкине

Обновлено в 07:33
Космос

Рогозин заявил об увольнении работавших над «Федерацией» сотрудников

Обновлено в 14:59
Политика

Президент Алжира объявил об отставке

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.
Обновлено в 15:08
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Росгвардия уволит сотрудника, повредившего автомобили в Зеленограде

Военнослужащего Росгвардии, повредившего машины и совершившего кражу в Зеленограде, уволят после окончания проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа ведомства.
Обновлено в 14:21
Общество

Меган Маркл и принц Гарри завели страничку в соцсетях

Герцог и герцогиня Сассекские открыли совместный аккаунт в соцсети, выложив несколько снимков с официальных мероприятий.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

США опять проигнорировали переговоры в Сирии по лагерю «Рукбан»

По информации штабов, 2 апреля на пункте пропуска «Джлеб» проведено второе координационное совещание по выработке мероприятий, направленных на ликвидацию лагеря «Рукбан».
Обновлено в 11:24
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено вчера в 07:44
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Футбол

В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы

На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Пожар вспыхнул в детском лагере в Хабаровском крае

В Хабаровском крае загорелись два корпуса детского оздоровительного лагеря "Океан". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Тело Ким Кардашьян выскальзывает из «голого» купальника не по размеру

2 апреля Кардашьян опубликовала снимок в «голом» купальнике.
Обновлено в 14:08
Гаджеты

Названы самые мощные Android-смартфоны по итогам марта

AnTuTu показала ТОП-10 самых мощных смартфонов прошлого месяца.
Обновлено в 12:36
Спорт

Малышко потерял лыжи и опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

Обновлено в 08:32
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Происшествия

Врачи прооперировали одного из пострадавших при взрыве в Петербурге

По данным ведомства, состояние еще троих пострадавших оценивается как стабильное и не вызывает опасения. Угрозы жизни военнослужащих нет.
Обновлено в 14:02
Общество

В январе в России смертность почти в 1,4 раза превысила рождаемость

Естественный прирост населения зафиксирован лишь в 15 регионах страны Смертность почти в 1,4 раза превысила уровень рождаемости в России в январе текущего года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:39
Музыка

Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Футбол

«Атлетико» победил «Жирону» в матче Примеры

Обновлено в 15:42
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:18
Происшествия

Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции

В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:43
Армия и оружие

В порт Одессы вошли военные корабли НАТО

Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено вчера в 04:49
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Visa и Mastercard обяжут выпускать только бесконтактные карты в России

Международные платежные системы Visa и Mastercard намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено в 03:55
Общество

Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу

Экс- глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких выложила в инстаграм снимок с нового места работы.
Обновлено в 12:32
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Спорт

Юные фигуристы из Верхней Пышмы завоевали призы от Татьяны Тарасовой

Обновлено в 05:28
Политика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
Обновлено в 14:11
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар

Обновлено в 13:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное