Политика
На Украине завели новое уголовное дело против ПорошенкоНТВ 10:41
Антикоррупционная прокуратура Украины завела уголовное дело дело против Петра Порошенко. Там проверят законность действий бывшего президента при распределении должностей в «Центрэнерго». Порошенко обвиняют в превышении служебных полномочий.
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Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Экономика
Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено в 06:23
Футбол
«Локомотив» выиграл Кубок России
Два года назад «Локомотив» и «Урал» встретились в финале Кубка, и победу также праздновал «Локомотив» — 2:0. В концовке того матча между футболистами обеих команд возникла массовая драка, в результате красную карточку получили четыре футболиста.
Обновлено в 13:29
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Аппарат онкодиспансера убил пациентку в Воронеже
22 мая во время одной из процедур в Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере погибла пациентка.
Обновлено в 14:17
Спорт
Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выпустил документ, в котором рекомендовал сохранить бокс в качестве олимпийского вида спорта, которым он является с 1904 года среди мужчин и с 2012-го - среди женщин.
Обновлено в 14:37
Космос
«Хаябуса-2» не смогла сбросить целеуказатель в рукотворный кратер
Межпланетная станция «Хаябуса-2» не смогла сбросить маркер-целеуказатель вблизи рукотворного ударного кратера на астероиде Рюгу из-за сбоя, возникшего по неизвестным пока что причинам в ходе снижения зонда.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Авто
Toyota показала возрожденный минивэн Granvia
Стоит напомнить, что минивэн Toyota Granvia продавался на глобальном рынке с 1995 по 2002 годы.
Обновлено в 02:00
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Футбол
Футболист Гризманн встал на защиту ЛГБТ
Футболист "Атлетико" Антуан Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала Tetu.
Обновлено в 09:57
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
Обновлено в 07:19
Космос
Евразии предсказали гибель из-за Нибиру этим летом
Обновлено в 11:12
Экономика
ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты
Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 08:22
Происшествия
На Ставрополье самолет Ан-2 загорелся при взлете
Около трех часов дня 22 мая в поселке Журавском Ставропольского края самолет Ан-2 при попытке взлета выкатился за приделы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Обновлено в 13:16
Футбол
ФИФА отказалась от изменения формата ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) не будет менять формат чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
Обновлено в 15:13
Общество
Педагоги Вологды начали подавать заявки на компенсацию найма жилья
Мера поддержки работников сферы образования, которая предполагает компенсацию 75 % стоимости аренды жилья, действует в областной столице по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова.
Обновлено в 12:11
Наука
Британские учёные усомнились во вреде соцсетей
Психологи из британского Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование, которое заставляет усомниться в негативном влиянии социальных сетей на пользователей-подростков.
Обновлено в 06:37
Общество
«Надо создать прецедент»: Почему кировчане не пускают в квартиры специалистов по проверке газового оборудования
Одной из статей, из-за которой страдают УК стало постановление №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и сопутствующая статья административного кодекса 9.23.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется фотошопом
Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется для обработки своих фотографий фотошопом.
Обновлено в 07:03
Экономика
Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России
Об общей безработице Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается, сообщил Топилин.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
S7 просит господдержки Выступая на Сибирском транспортном форуме, гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков рассказал, что за последние десять лет число перевозимых пассажиров в России выросло в три раза, до 116 млн человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:46
Технологии
Из конструктора LEGO построили гигантскую ветряную турбину
Компания LEGO построила ветряную электростанцию мощностью 258 МВт сообщает сайт Ferra.ru. Конструкция установлена в Ирландском море.
Обновлено в 14:03