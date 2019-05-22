На Украине завели новое уголовное дело против ПорошенкоНТВ 10:41

Антикоррупционная прокуратура Украины завела уголовное дело дело против Петра Порошенко. Там проверят законность действий бывшего президента при распределении должностей в «Центрэнерго». Порошенко обвиняют в превышении служебных полномочий.

На Украине завели новое уголовное дело против Порошенко

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