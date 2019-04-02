Политика
На Украине завели дело по факту визита Бойко и Медведчука в РоссиюВзгляд.ру вчера в 14:02
На встрече Медведев заявил, что не видит от действующей украинской власти серьезных шагов по вопросам в газовой сфере. После визита украинских политиков в Москву президент Украины Петр Порошенко обвинил Бойко и Медведчука в антиукраинском сговоре с Россией.
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На пропустивших Бойко в Москву украинских пограничников завели уголовное дело
Московский Комсомолецвчера в 12:40
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