Происшествия
На Украине завели дело об убийстве после пропажи капитана «Норда»Газета.Ru 06:35
Адвокат Александр Руденко, представляющий интересы пропавшего на Украине капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, проинформировал об открытии уголовного дела, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
Обновлено в 09:02
Происшествия
СК анонсировал задержания глав газовых компаний по делу Арашуковых
Следственный комитет (СК) планирует задержать ряд руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа по делу отца и сына Рауля и Рауфа Арашуковых (последний является членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии).
Обновлено в 10:50
Космос
В небе над Заполярьем пролетел огненный шар, в Сети появилось видео
В Сети опубликовано видео, снятое жителями Хибин, что в Мурманской области. На нем видно, что в небе пролетает огненный шар.
Обновлено в 11:58
Наука
Названа неожиданная опасность домашних кошек
Датские ученые Копенгагенской университетской больницы выяснили, что у кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может стать причиной шизофрении и других заболеваний.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества
Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.
Обновлено в 10:12
Авто
Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq
Новый кроссовер Skoda Kamiq показали на официальных скетчах, опубликованных сегодня компанией.
Обновлено в 04:27
Интернет
Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса
Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.
Обновлено в 02:20
Общество
На Ямале тестируют президентские лимузины Aurus
В паблике «|НТН| НЕтипичный Ноябрьск» соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором видно, как по городу едут президентские лимузины премиум-класса.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Пираты освободили похищенных в Гвинейском заливе российских моряков
Всех российских моряков, похищенных в Гвинейском заливе, освободили, заявили РИА Новости в российском посольстве в Нигерии.
Обновлено в 08:27
Общество
Мосгорсуд отклонил жалобу на штраф журналу The New Times
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу журнала The New Times на решение о штрафе в 22 миллиона рублей за несвоевременное сообщение о получении денег от иностранных агентов, сказано в решении судьи, опубликованном на официальном портале столичных судов.
Обновлено в 11:01
Политика
У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски
Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.
Обновлено в 07:05
Авто
Эксперты назвали крупнейших автопроизводителей в мире
По данным специалистов, всего в 2018 году компания Volkswagen реализовала по всему миру 10,83 миллиона новых автомобилей, что на 0,9% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 11:30
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Найдены возможные обломки от пропавшего самолета с Салой
Французские власти нашли возможные обломки от пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:39
Политика
Apple признала факт локализации персональных данных россиян
Представительство компании Apple в РФ впервые официально признало, что базы данных россиян находятся на территории России.
Обновлено в 07:39
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Американская актриса подала иск против боксера Ковалева на $8 млн
Американская модель и актриса Джейми Фронтс, ранее обвинившая экс-чемпиона мира по боксу по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергея Ковалева в применении насилия, потребовала с россиянина компенсацию в размере $8 млн.
Обновлено в 10:15
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на Корсике
Обновлено в 12:20
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем.
Обновлено в 08:55
Авто
В России сертифицировали хот-хэтч Hyundai i30 N
Обновлено в 06:28
Футбол
Дзюба, Жирков и Тарасов поддержали Кокорина
Арест был продлен до 8 февраля.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Задержаны мэр астраханского Камызяка и глава района
Обновлено в 09:53
Интернет
Google обновила дизайн мобильного приложения Gmail
Сегодня Google запустил редизайн приложения Gmail для Android и iOS в духе Material Theme.
Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты
Samsung разрабатывает первый чип памяти 1 ТБ для смартфонов
Технический гигант начал массовое производство, как утверждается, первой в отрасли встроенной технологии флэш-памяти (eUFS) на 1 TB для смартфонов.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Назвавшегося террористом россиянина отправили в больницу в Норвегии
Молодой человек 17 января приехал в Норвегию через Швецию и в тот же день совершил нападение.
Обновлено в 08:38