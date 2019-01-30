Происшествия

На Украине завели дело об убийстве после пропажи капитана «Норда»Газета.Ru 06:35

Адвокат Александр Руденко, представляющий интересы пропавшего на Украине капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, проинформировал об открытии уголовного дела, передает ТАСС.
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В МИД России прокомментировали ситуацию с пропажей капитана «Норда»

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На Украине возбудили дело об убийстве по факту исчезновения капитана «Норда»

RT на русском10:42

По факту пропажи капитана «Норда» на Украине открыли дело об убийстве

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Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.
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В паблике «|НТН| НЕтипичный Ноябрьск» соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором видно, как по городу едут президентские лимузины премиум-класса.
Обновлено в 08:15
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Три подростка пострадали в результате инцидента в подольской школе

Два школьника из подмосковного Подольска госпитализированы в больницу после распыления перцового баллончика в школе N34, родители третьего пострадавшего от госпитализации отказались, сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций и информационной политике Ирина Бабакова.
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Samsung анонсировала выпуск смартфона с рекордным объемом памяти

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Заместителю главы правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олегу Ковалю предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере.
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Спектакль "Бенефис" с народным артистом СССР Владимиром Этушем в главной роли будет исключен из репертуара театра, поскольку 96-летнему актеру тяжело находиться на сцене.
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