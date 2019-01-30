Происшествия
На Украине завели дело об убийстве после пропажи капитана «Норда»Газета.Ru 06:35
Адвокат Александр Руденко, представляющий интересы пропавшего на Украине капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, проинформировал об открытии уголовного дела, передает ТАСС.
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Происшествия
Суд арестовал сенатора Арашукова
Обновлено в 13:34
Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
"АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества
Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Из аквапарка в Москве были эвакуированы 85 человек
Восемьдесят пять человек эвакуировали из аквапарка «Мореон» на юго-западе Москвы после возгорания, которое произошло в сауне.
Обновлено в 13:15
Происшествия
По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний
Следственный комитет России планирует задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Нигерии освободили захваченных пиратами российских моряков
В Нигерии освободили шесть российских моряков, захваченных пиратами в начале января. Об этом проинформировали в посольстве РФ.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на Корсике
Обновлено в 12:20
Происшествия
Волочкова обвинила задержанного сенатора Арашукова в обмане
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что задержанный сенатор Рауф Арашуков обманул ее, когда она приезжала в Карачаево-Черкесию с благотворительными концертами.
Обновлено в 11:15
Космос
Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида
Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.
Обновлено в 09:27
Наука
Названа новая опасность домашних кошек
В Копенгагенской университетской больнице специалисты выяснили, что в теле домашних кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может стать вызывать шизофрению и другие заболевания, пишет Science Alert.
Обновлено в 13:09
Политика
У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски
Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.
Обновлено в 07:05
Интернет
Facebook платила пользователям за установку следящей программы
Пользователям предлагали установить программу Facebook Research и разрешить доступ к своим данным.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Найдены возможные обломки от пропавшего самолета с Салой
Французские власти нашли возможные обломки от пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:39
Авто
Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq
Новый кроссовер Skoda Kamiq показали на официальных скетчах, опубликованных сегодня компанией.
Обновлено в 04:27
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Общество
На Ямале тестируют президентские лимузины Aurus
В паблике «|НТН| НЕтипичный Ноябрьск» соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором видно, как по городу едут президентские лимузины премиум-класса.
Обновлено в 08:15
Авто
Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире
Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Три подростка пострадали в результате инцидента в подольской школе
Два школьника из подмосковного Подольска госпитализированы в больницу после распыления перцового баллончика в школе N34, родители третьего пострадавшего от госпитализации отказались, сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций и информационной политике Ирина Бабакова.
Обновлено в 12:47
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Гаджеты
«Яндекс» в декабре 2018 года продал около 400 «Яндекс.Телефонов»
По информации российских СМИ, «Яндекс» в декабре 2018 года продал около 400 «Яндекс.Телефонов», а по состоянию к 20 января показатель составил 450 экземпляров.
Обновлено в 08:46
Гаджеты
Samsung анонсировала выпуск смартфона с рекордным объемом памяти
Ранее в Сети появлялись слухи о возможном рекордном объеме памяти в новом смартфоне от корейского производителя.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Вице-губернатору Ленобласти предъявлено обвинение в мошенничестве
Заместителю главы правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олегу Ковалю предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере.
Обновлено в 12:15
Театры
Этуш перестанет играть «Бенефис» в театре Вахтангова
Спектакль "Бенефис" с народным артистом СССР Владимиром Этушем в главной роли будет исключен из репертуара театра, поскольку 96-летнему актеру тяжело находиться на сцене.
Обновлено в 13:48
Наука
Учёные обнаружили новую опасность алкоголя
В исследовании участвовали умеренно пьющие люди, пьяницы и алкоголики, у которых учёные сравнили степень метилирования PER2 и POMC.
Обновлено в 01:02
Теннис
Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге
Обновлено в 08:08
Общество
Мосгорсуд отклонил жалобу на штраф журналу The New Times
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу журнала The New Times на решение о штрафе в 22 миллиона рублей за несвоевременное сообщение о получении денег от иностранных агентов, сказано в решении судьи, опубликованном на официальном портале столичных судов.
Обновлено в 11:01