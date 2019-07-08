с чего всё началось

Генпрокуратура Украины завела дело о государственной измене в связи с подготовкой проведения телемоста с участием российского и украинского телеканалов. Глава ведомства Юрий Луценко заявил, что все причастные к этой инициативе, в том числе ведущие и владелец канала NewsOne, "вызваны на допрос".

Власти Украины завели дело о госизмене из-за подготовки телемоста с РФ

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