Политика
Власти Украины завели дело о госизмене из-за подготовки телемоста с РФРЕН ТВ 07:51
Генпрокуратура Украины завела дело о государственной измене в связи с подготовкой проведения телемоста с участием российского и украинского телеканалов. Глава ведомства Юрий Луценко заявил, что все причастные к этой инициативе, в том числе ведущие и владелец канала NewsOne, "вызваны на допрос".
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с чего всё началось
Генпрокуратура Украины возбудила дело о покушении на совершение государственной измены по факту подготовки телемоста с Россией телеканалом NewsOne, написал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.Ведомости07:31
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