с чего всё началось

В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.

На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

Политика В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемым В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1» Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля.

Экономика СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков Страны — участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.

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Происшествия В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.

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