Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с РоссиейLenta.ru 08:14
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
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Генпрокуратура Украины возбудила дело о покушении на совершение государственной измены по факту подготовки телемоста с Россией телеканалом NewsOne, написал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.Ведомости07:31
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Политика
В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемым
В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
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Политика
Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
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Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
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Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
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Музыка
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Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева подарила фронтмену группировки "Ленинград" Сергею Шнурову песню.
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Обновлено в 03:55
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Музыка
Несостоявшийся юбилей: в России вспоминают Жанну Фриске
Певице Жанне Фриске, которая умерла от рака, 8 июля исполнилось бы 45 лет. «Мойка78» решила вспомнить яркие моменты из биографии певицы.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка
МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию
Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Технологии
Билл Гейтс рассказал об особых «заклинаниях» Стива Джобса
Один из создателей Microsoft Билл Гейтс считает, что добиться популярности и успеха компании Apple во многом помогли «заклинания» одного из ее основателей Стива Джобса.
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Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Авто
В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan
Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Общество
Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины глупее мужчин
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов считает, что женщины глупее мужчин.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Жанна Фриске могла бы отметить свой день рождения
Сегодня, 8 июля, свой день рождения могла бы отметить известная певица Жанна Фриске.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский из творческого человека близкой к журналистике профессии превращается в держиморду, душителя свободы.
Обновлено в 08:10
Общество
Кандидат в «афронавты» из ЮАР разбился на мотоцикле
Обновлено в 04:32
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Black Star
Рэпер L'One выпустил альбом «Панагея», когда был еще в составе артистов лейбла Black Star. Вскоре он заявил, что уходит из компании.
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Политика
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Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина
Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
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Судоходству в Баренцевом море ничто не угрожает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ЧП, в результате которого погибли 14 человек.
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