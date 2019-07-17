с чего всё началось

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников. Об этом сообщает РИА "Новости".

На Порошенко завели 11 уголовных дел

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