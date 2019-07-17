Политика

На Порошенко завели 11 уголовных делГазета.Ru 05:13

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Ранее адвокат Игорь Головань сообщил
 в своем блоге на сайте «Украинской правды», что Порошенко не намерен приходить на допросы в ГБР до выборов в Верховную раду Украины.
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