с чего всё началось

Руководство вооруженных сил Украины засекретило данные об отправке кораблей ВМС страны в Керченский пролив 25 ноября, передают "Украинские новости" со ссылкой на ответ командующего военно-морскими силами страны адмирала Игоря Воронченко.

На Украине засекретили информацию по инциденту в Керченском проливе

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР анонсировали масштабное наступление ВСУ в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ приступил к обновлению кораблей дальней морской и океанской зоны

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные отразили атаку «террористов» в Таджикистане

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России получили модернизированный летающий радар А-50У Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева передал ВКС России модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Американское СМИ проанализировало эффективность российского ЗРК «Тор» В США проанализировали эффективность российского зенитного ракетного комплекса «Тор» и сделали выводы.

Армия и оружие Армия и оружие «Домодедово» купило модификацию танка Т-72 для эвакуации самолетов Аэропорт "Домодедово" приобрел у "Уралвагонзавода" бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе танка Т-72, которая будет эвакуировать самолеты любых размеров при нештатных ситуациях.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская ПВО отразила атаку на аэропорт Дамаска

Армия и оружие Армия и оружие В США обвинили Россию во лжи про лазерные «Пересветы» Американские СМИ обвинили Россию во лжи про лазерное оружие «Пересвет».

Армия и оружие Армия и оружие Астраханские военные вступили на тропу соревнований Конкурентная борьба моряков Каспийской флотилии и Черноморского флота развернётся в акваториях Каспийского и Чёрного морей.

Армия и оружие Армия и оружие С почетным эскортом: ТУ-160 сопровождали истребители британских ВВС Согласно информации, полученной с мониторинговых сайтов, отслеживающих воздушную обстановку в режиме реального времени, в 11-00 по московскому времени дежурные истребители ВВС Великобритании, в сопровождении самолета-заправщика, вылетели с авиабазы «Лоссимут» в Шотландии, на перехват двух российских ТУ-160, находящихся в нейтральной зоне над Атлантикой и направляющихся в юго-западном направлении.

Армия и оружие Армия и оружие В США считают флот РФ непригодным для действий в Мировом океане Издание указывает на то, что большая часть российских военно-морских соединений оптимизировано для действий исключительно в прибрежных водах и может выполнять задачи по обороне границ России, но не может эффективно действовать в «синих водах» — то есть, в Мировом океане значимость российских боевых кораблей стремится к нулю.

Армия и оружие Армия и оружие Петр Порошенко отметил небывалый всплеск патриотизма в рядах ВСУ Президент Украины Пётр Порошенко увидел всплеск патриотизма у военнослужащих.

Армия и оружие Армия и оружие Украина устроила слежку за кораблями России ВМС Украины следят за передвижением российских кораблей.

Армия и оружие Армия и оружие СК завел дело из-за ранения мирной жительницы в Донбассе Уголовное дело заведено по факту ранения 85-летней мирной жительницы в Донбассе при обстреле поселка украинскими войсками, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.