На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФГазета.Ru 01:46

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что Чехия призвала Украину "смириться" с присоединением Крыма к РФ. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ

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