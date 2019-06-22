Политика
На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФГазета.Ru 01:46
Ранее сообщалось, что Чехия призвала Украину "смириться" с присоединением Крыма к РФ. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы
Президент Владимир Путин заявил, что планов «спускать российский флаг» на Курилах у России нет.
Обновлено в 05:00
Политика
Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию
Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
Обновлено в 01:51
ЖКХ
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено вчера в 15:23
Культура
Роскомнадзор напомнил правила вещания в День памяти и скорби
Роскомнадзор напоминает редакциям телеканалов, радиоканалов и вещателям, что 22 июня, в День памяти и скорби, на всей территории России на радио и телевидении отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, супругу продюсера Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину.
Обновлено в 04:26
Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч
В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Обновлено в 03:36
Экономика
Россиянки снизили траты на «пляжный набор»
Обновлено в 03:11
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить прохладу в автомобиле в жару
Специалисты дали несколько советов, как можно сохранить прохладу в салоне автомобиля в жару.
Обновлено в 03:28
Авто
Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов рынка подержанных машин составили ТОП-3 лучших японских седанов за 400 тыс. рублей, которые отличаются надежностью и большим ресурсом основных агрегатов.
Обновлено в 01:00
Наука
Найдены артефакты саламинского сражения в Греции
Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Путин заявил о готовности работать с любым премьером Великобритании
Единственным условием является желание и готовность британской стороны работать в Россией.
Обновлено в 04:57
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Общество
В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда
Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.
Обновлено вчера в 04:17
Армия и оружие
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Транспорт
Для водителей создадут «островки безопасности» на дорогах
Министерство внутренних дел РФ и Росавтодор изучают вопрос организации так называемых островков безопасности на базе бывших постов ДПС.
Обновлено в 04:18
Единоборства
У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии
В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено вчера в 06:09
Политика
Коломойский согласился покрасить пару ларьков в Донбассе
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что готов покрасить пару ларьков в Донбассе — так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся помощи востоку.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером драфта НХЛ
Обновлено вчера в 23:53
Политика
В столкновениях в Тбилиси пострадали 240 человек
Обновлено вчера в 04:42
Спорт
Видео показательного номера Загитовой появилось в сети
Видеозапись показательного выступления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice появилось в сети, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:58
Политика
Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое
Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.
Обновлено вчера в 09:33