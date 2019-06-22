Политика
На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФГазета.Ru 01:46
Ранее сообщалось, что Чехия призвала Украину "смириться" с присоединением Крыма к РФ. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:40, Вашингтон
Спорт
Российские волейболисты переиграли команду Германии в Лиге наций
Российская мужская сборная по волейболу уверенно обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 00:28
Авто
Galaxy Blue Audi Q8 получила уникальный дизайн интерьера
Что касается экстерьера, то он тоже является довольно приятным на первый взгляд благодаря отделке S Line и массивными 22-дюймовыми колесами, которые, несомненно, будут одними из самых больших колес среди текущих моделей Audi.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии
На территории Грузии в настоящий момент находится порядка 1,5 тысячи организованных туристов, а информация о количестве самостоятельных туристов уточняется, сообщили в Ростуризме.
Обновлено в 02:55
Общество
Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Погода в Москве может побить рекорд 1917 года
В субботу, 22 июня, температура воздуха в Москве может достичь +32 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено 19 июня в 07:01
Политика
Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое
Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено вчера в 08:09
Футбол
Де Лигт может перейти в «Ювентус»
Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Кино
«Женщина с тысячью лиц»: Мерил Стрип отмечает юбилей
Обновлено в 01:00
Политика
Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского
Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Политика
Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек
«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено вчера в 13:49
Культура
Макрон вручил Элтону Джону орден Почетного легиона
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Президент Шри-Ланки продлил на месяц введенный после терактов режим ЧП
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на один месяц режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в стране, в результате которых погибли около 250 человек, сообщает интернет-издание Ada Derana со ссылкой на официальный документ.
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленский прокомментировал петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал официальный ответ на электронную петицию с требованием уволить главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 10:17
Хоккей
«Нью-Джерси» выбрал Хьюза под первым номером на драфте НХЛ-2019
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Политика
Трамп решил оставаться президентом вечно
Обновлено в 01:51
Политика
В США предложили ввести санкции против российского госдолга
Группа американских законодателей-демократов предложила ввести санкции против российских банков, госдолга и экспортных проектов СПГ.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Авто
Новый Kia Mohave замечен во время испытаний
В Интернете опубликованы снимки с тестовых испытаний серийного внедорожника Kia Mohave следующего поколения.
Обновлено вчера в 08:34
Авто
Стало известно, на чем россияне собираются ехать в отпуск
По итогам онлайн-опроса, проведенного среди более чем 2000 читателей, выяснилось, что свыше половины (57,5%) опрошенных в ближайшее время собираются отправиться в отпуск на автомобиле.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси
Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.
Обновлено вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала откровенный ролик в бассейне
На своей странице в Instagram Вера Брежнева опубликовала очередной откровенный кадр.
Обновлено вчера в 12:29