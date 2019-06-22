Политика

На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФГазета.Ru 01:46

Ранее сообщалось, что Чехия призвала Украину "смириться" с присоединением Крыма к РФ. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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 он сказал, что если бы в 1990-е годы президентом РФ был не «компромиссный и признавший условные границы государств» Борис Ельцин, то полуостров вошел в состав России еще тогда.
ФАН03:23

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На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав России

URA.Ru02:50

Киев мог потерять Крым еще в 1990-х – украинский политолог

РИА Новости Крымвчера в 10:01

На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ

Газета.Ru01:46

Украинский экс-дипломат: возвращение Крыма в состав России было вопросом времени

Вести.Ru01:07

Украинский экс-дипломат назвал возвращение Крыма в состав РФ неизбежным

Известия00:07

Экс-дипломат Украины рассказал, как Крым остался за Киевом в 90-е

Life.ru00:00

Украинский дипломат посчитал возвращение Крыма России предрешенным

Lenta.ru02:11
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:40, Вашингтон
Спорт

Российские волейболисты переиграли команду Германии в Лиге наций

Российская мужская сборная по волейболу уверенно обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 00:28
Авто

Galaxy Blue Audi Q8 получила уникальный дизайн интерьера

Что касается экстерьера, то он тоже является довольно приятным на первый взгляд благодаря отделке S Line и массивными 22-дюймовыми колесами, которые, несомненно, будут одними из самых больших колес среди текущих моделей Audi.
Обновлено вчера в 10:14
Политика

Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии

На территории Грузии в настоящий момент находится порядка 1,5 тысячи организованных туристов, а информация о количестве самостоятельных туристов уточняется, сообщили в Ростуризме.
Обновлено в 02:55
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено вчера в 11:47
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

Погода в Москве может побить рекорд 1917 года

В субботу, 22 июня, температура воздуха в Москве может достичь +32 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено 19 июня в 07:01
Политика

Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое

Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко

Обновлено вчера в 08:09
Футбол

Де Лигт может перейти в «Ювентус»

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Кино

«Женщина с тысячью лиц»: Мерил Стрип отмечает юбилей

Обновлено в 01:00
Политика

Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского

Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено вчера в 13:49
Культура

Макрон вручил Элтону Джону орден Почетного легиона

Обновлено вчера в 15:25
Политика

Президент Шри-Ланки продлил на месяц введенный после терактов режим ЧП

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на один месяц режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в стране, в результате которых погибли около 250 человек, сообщает интернет-издание Ada Derana со ссылкой на официальный документ.
Обновлено в 02:15
Политика

Зеленский прокомментировал петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал официальный ответ на электронную петицию с требованием уволить главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 10:17
Хоккей

«Нью-Джерси» выбрал Хьюза под первым номером на драфте НХЛ-2019

Обновлено вчера в 20:20
Политика

Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Политика

Трамп решил оставаться президентом вечно

Обновлено в 01:51
Политика

В США предложили ввести санкции против российского госдолга

Группа американских законодателей-демократов предложила ввести санкции против российских банков, госдолга и экспортных проектов СПГ.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет

В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Авто

Новый Kia Mohave замечен во время испытаний

В Интернете опубликованы снимки с тестовых испытаний серийного внедорожника Kia Mohave следующего поколения.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Дудь, Ковальчук, Смехова и другие вступились за сестер Хачатурян

Обновлено в 01:57
Авто

Стало известно, на чем россияне собираются ехать в отпуск

По итогам онлайн-опроса, проведенного среди более чем 2000 читателей, выяснилось, что свыше половины (57,5%) опрошенных в ближайшее время собираются отправиться в отпуск на автомобиле.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси

Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.
Обновлено вчера в 14:26
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала откровенный ролик в бассейне

На своей странице в Instagram Вера Брежнева опубликовала очередной откровенный кадр.
Обновлено вчера в 12:29
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