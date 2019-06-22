На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФГазета.Ru 01:46

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что Чехия призвала Украину "смириться" с присоединением Крыма к РФ. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ

Спорт Российские волейболисты переиграли команду Германии в Лиге наций Российская мужская сборная по волейболу уверенно обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа волейбольной Лиги наций.

Авто Galaxy Blue Audi Q8 получила уникальный дизайн интерьера Что касается экстерьера, то он тоже является довольно приятным на первый взгляд благодаря отделке S Line и массивными 22-дюймовыми колесами, которые, несомненно, будут одними из самых больших колес среди текущих моделей Audi.

Политика Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии На территории Грузии в настоящий момент находится порядка 1,5 тысячи организованных туристов, а информация о количестве самостоятельных туристов уточняется, сообщили в Ростуризме.

Общество Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.

Происшествия Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.

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Политика Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.

Общество Погода в Москве может побить рекорд 1917 года В субботу, 22 июня, температура воздуха в Москве может достичь +32 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Политика Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.

Футбол Де Лигт может перейти в «Ювентус» Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Политика Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.

Политика Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек «На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.

Политика Президент Шри-Ланки продлил на месяц введенный после терактов режим ЧП Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на один месяц режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в стране, в результате которых погибли около 250 человек, сообщает интернет-издание Ada Derana со ссылкой на официальный документ.

Политика Зеленский прокомментировал петицию об отставке Авакова Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал официальный ответ на электронную петицию с требованием уволить главу МВД Арсена Авакова.

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Политика В США предложили ввести санкции против российского госдолга Группа американских законодателей-демократов предложила ввести санкции против российских банков, госдолга и экспортных проектов СПГ.

Шоу-бизнес Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.

Авто Новый Kia Mohave замечен во время испытаний В Интернете опубликованы снимки с тестовых испытаний серийного внедорожника Kia Mohave следующего поколения.

Авто Стало известно, на чем россияне собираются ехать в отпуск По итогам онлайн-опроса, проведенного среди более чем 2000 читателей, выяснилось, что свыше половины (57,5%) опрошенных в ближайшее время собираются отправиться в отпуск на автомобиле.

Происшествия Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.