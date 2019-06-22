На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФГазета.Ru 01:46

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что Чехия призвала Украину "смириться" с присоединением Крыма к РФ. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ

Шоу-бизнес Алибасов записал первое видеообращение после отравления Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.

Наука По атомному радио впервые в истории передали музыку Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.

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Армия и оружие Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.

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