Политика

На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФГазета.Ru 01:46

Ранее сообщалось, что Чехия призвала Украину "смириться" с присоединением Крыма к РФ. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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 он сказал, что если бы в 1990-е годы президентом РФ был не «компромиссный и признавший условные границы государств» Борис Ельцин, то полуостров вошел в состав России еще тогда.
ФАН03:23

Подробнее о событии

Украинский дипломат посчитал возвращение Крыма России предрешенным

Lenta.ru02:11

Крым мог стать российским еще при Ельцине, рассказали в Киеве

Газета.Ru07:54

На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав России

URA.Ru02:50

Бывший украинский дипломат заявил, что Украина знала о потере Крыма

Московский Комсомолец08:10

Украинский экс-дипломат: возвращение Крыма в состав России было вопросом времени

Вести.Ru01:07

Украинский экс-дипломат назвал возвращение Крыма в состав РФ неизбежным

Известия00:07

Экс-дипломат Украины рассказал, как Крым остался за Киевом в 90-е

Life.ru00:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:17, Вашингтон
Шоу-бизнес

Алибасов записал первое видеообращение после отравления

Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.
Обновлено в 07:10
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
Наука

По атомному радио впервые в истории передали музыку

Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 19 июня в 07:39
Политика

Россияне массово сдают билеты в Грузию

Российские авиакомпании уже предусмотрели вывоз россиян из Грузии и после 8 июля, когда вступит в силу запрет на авиарейсы в страны.
Обновлено в 06:17
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом

Обновлено в 06:37
Политика

Зюганов анонсировал всероссийскую акцию протеста

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил в субботу на VIII пленуме партии, что политическая сила намерена вывести своих сторонников на Всероссийскую акцию протеста.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко снялась в постельной сцене с Топаловым

Регина Тодоренко рассказала в Instagram о недавних съёмках, где ей, в том числе, пришлось участвовать в постельной сцене.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости

Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум

В пятницу, 22 июня, состоялся показ бренда Balmain. В зале присутствовала Наталья Водянова, а по подиуму прошел ее старший сын.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Авто

Nissan создал электрический фургон для мороженого

В рамках программы «День чистого воздуха» в Великобритании японская компания представила концепт в виде фургона для мороженого Nissan e-NV200 Ice Cream Van.
Обновлено в 06:07
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Москве трое детей упали с аттракциона

Обновлено в 06:25
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Общество

Уральцы объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ

Некоторые жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ, при этом есть и те, кто не собирается оплачивать даже ипотеку.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Обновлено в 06:12
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
Обновлено 20 июня в 04:39
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Общество

В Башкирии стартовал инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019»

Сегодня, 22 июня, в Сибае стартовал первый инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019». Всего участие в форуме примут около 1200 человек.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Политика

Путина спросили о возможности передачи Курил Японии

Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
Происшествия

Глава СКР взял на контроль дело об избиении полицейскими журналиста

Позднее стало известно, что в этом же ОВД избили Михеенко. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 07:23
Общество

Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор

Обновлено вчера в 16:31
Политика

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

Обновлено 20 июня в 18:10
Происшествия

Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

Схвачен мужчина, зарубивший топором бывшую жену и ее родителей

Обновлено в 04:06
Гаджеты

Samsung оснастит Galaxy A90 5G-модемом

Обновлено в 03:40
Авто

Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей

Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.
Обновлено в 01:00
Политика

Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»

«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
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