Политика
На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФГазета.Ru 01:46
Ранее сообщалось, что Чехия призвала Украину "смириться" с присоединением Крыма к РФ. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:17, Вашингтон
Шоу-бизнес
Алибасов записал первое видеообращение после отравления
Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.
Обновлено в 07:10
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Наука
По атомному радио впервые в истории передали музыку
Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 19 июня в 07:39
Политика
Россияне массово сдают билеты в Грузию
Российские авиакомпании уже предусмотрели вывоз россиян из Грузии и после 8 июля, когда вступит в силу запрет на авиарейсы в страны.
Обновлено в 06:17
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом
Обновлено в 06:37
Политика
Зюганов анонсировал всероссийскую акцию протеста
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил в субботу на VIII пленуме партии, что политическая сила намерена вывести своих сторонников на Всероссийскую акцию протеста.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко снялась в постельной сцене с Топаловым
Регина Тодоренко рассказала в Instagram о недавних съёмках, где ей, в том числе, пришлось участвовать в постельной сцене.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум
В пятницу, 22 июня, состоялся показ бренда Balmain. В зале присутствовала Наталья Водянова, а по подиуму прошел ее старший сын.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Авто
Nissan создал электрический фургон для мороженого
В рамках программы «День чистого воздуха» в Великобритании японская компания представила концепт в виде фургона для мороженого Nissan e-NV200 Ice Cream Van.
Обновлено в 06:07
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
Обновлено в 06:25
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Уральцы объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ
Некоторые жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ, при этом есть и те, кто не собирается оплачивать даже ипотеку.
Обновлено в 05:42
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
Обновлено 20 июня в 04:39
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Общество
В Башкирии стартовал инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019»
Сегодня, 22 июня, в Сибае стартовал первый инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019». Всего участие в форуме примут около 1200 человек.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
Происшествия
Глава СКР взял на контроль дело об избиении полицейскими журналиста
Позднее стало известно, что в этом же ОВД избили Михеенко. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 07:23
Общество
Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси
Обновлено 20 июня в 18:10
Происшествия
Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 14:22
Гаджеты
Samsung оснастит Galaxy A90 5G-модемом
Обновлено в 03:40
Авто
Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей
Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.
Обновлено в 01:00
Политика
Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»
«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18