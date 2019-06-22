Политика
На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФГазета.Ru 01:46
"Скорее всего, одним из условий признания независимости было бы, что Севастополь остается в составе России, как Калининград остался", - отметил Волошин. Ранее сообщалось, что Чехия призвала Украину "смириться" с присоединением Крыма к РФ.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-дипломат Украины: воссоединение Крыма с Россией было лишь вопросом времени
Комсомольская правда01:24
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:11, Вашингтон
Политика
Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Туроператоры оценили число российских туристов в Грузии
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому власти должны принять меры для возращения российских туристов из Грузии.
Обновлено вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Друг дочери Валерии рэпер Саша Скул борется с раком
Скул проходит курс агрессивной химиотерапии и борется с онкологическим заболеванием: у музыканта диагностирован рак лимфатической системы.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки
Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено вчера в 05:12
Политика
Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников
Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.
Обновлено 20 июня в 07:21
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
Обновлено в 00:47
ЖКХ
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали
Обновлено вчера в 22:10
Технологии
В Google Maps нашли 11 миллионов фальшивых мест
Популярный картографический сервис Google Maps содержит как минимум 11 миллионов фальшивых аккаунтов различных компаний.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Трое погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже
Не менее трех человек погибли, еще 19 пострадали при обрушении строящегося здания на юго-западе Камбоджи, сообщает в субботу агентство Xinhua.
Обновлено в 01:45
Политика
Трамп захотел остаться президентом навечно
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.
Обновлено вчера в 15:27
Кино
Деми Мур снимется в сериале-антиутопии по роману Олдоса Хаксли
Обновлено в 02:03
Экономика
Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»
Сын одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили стал владельцем 33,33% долей компании «Аква инвест», следует из данных ЕГРЮЛ.
Обновлено вчера в 11:18
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено вчера в 12:33
Здоровье
Елена Малышева рассказала о причинах смерти Сергея Доренко
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник
Обновлено вчера в 09:05
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено 20 июня в 04:25
Политика
В Грузии указ Путина назвали наказанием
Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 04:32
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Поклонники обеспокоены внешним видом Мэттью Перри
Поклонники обратили внимание на неухоженный внешний вид актера: старые спортивные штаны, нестираная майка, заметный живот, щетина.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Минздрав назвал рак поджелудочной железы самым смертельным в России
Самый высокий показатель частоты смертей среди всех пациентов от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы.
Обновлено вчера в 00:39