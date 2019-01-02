с чего всё началось

О прекращении трансляции телеканала NewsOne сообщил украинский провайдер "Ланет", который входит в десятку крупнейших в стране. Поводом, по его сообщению, стало нарушение законодательства о запрете передач, популяризирующих органы власти России.

Политика Политика Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.

Политика Политика Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Около 400 курдских бойцов покинули Манбидж "В соответствии с договоренностями о возвращении территорий на севере Сирии к мирной жизни с 1 января 2019 года автоколонна из 30 автомобилей с бойцами курдских формирований покинула Манбидж в сторону восточного берега реки Евфрат", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы ведомства.

Политика Политика Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».

Политика Политика Шахтеры на Украине объявили голодовку из-за долгов по зарплате Сотрудники шахты «Кураховская», расположенной на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, объявили голодовку, требуя погасить долги по зарплате.

Политика Политика На Украине обжалуют закрытие избирательных участков в России Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ.

Политика Политика Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».

Политика Политика AP: власти США применили слезоточивый газ против мигрантов Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой против мигрантов, которые пытались прорваться через пограничный забор в Тихуане.

Политика Политика Порошенко перечислил приоритеты в торговле с ЕС Президент Украины Петр Порошенко назвал приоритетные направления в развитии торговли с Евросоюзом.

Политика Политика Си Цзиньпин: объединение Китая не несет угроз интересам других стран

Политика Политика NASA продолжает работать над подготовкой визита Рогозина в США Американское космическое агентство (NASA) продолжает работать над подготовкой визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина вопреки недовольству конгрессменов США, сообщает Politico.