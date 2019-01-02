Политика
О прекращении трансляции телеканала NewsOne сообщил украинский провайдер "Ланет", который входит в десятку крупнейших в стране. Поводом, по его сообщению, стало нарушение законодательства о запрете передач, популяризирующих органы власти России.
Вести.Ru08:53
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с чего всё началось
«С 1 января 2019 года трансляция телеканалов NewsOne и «Макси TV» («НАШ») в сети кабельного телевидения (как в аналоговом, так и в цифровом), а также в сервисе онлайн-телевидения Ланет.TV будет прекращена», — говорится в сообщении на сайте провайдера.Известия11:38
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